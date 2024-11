Das war der Spieltag in der Reutlinger A-Liga: hart umkämpfte Ergebnisse

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 16. Spieltag, dem letzten vor der Winterpause in der Reutlinger A-Liga, holte der TSV Sickenhausen gegen Spitzenreiter SV Walddorf einen Punkt. »Das 0:0 ist gerechtfertigt. Es war ein sehr umkämpftes Spiel, aber beide Teams hatten nur wenige Chancen«, fasste Sickenhausens Trainer Paul Prochiner zusammen. Mit dem Zähler und der bisherigen Saison seiner Fußballer ist er insgesamt zufrieden: »Wir haben eine gewisse Stabilität in die Mannschaft bekommen. Platz drei ist sehr gut.«

Das zweite Topspiel ging überraschend eindeutig an den Tabellenzweiten TSV Mähringen. Dabei waren beide Teams beim Mähringer 4:1-Heimsieg gegen den TSV Sondelfingen ebenbürtig. »Wir haben einfach die Tore in den richtigen Momenten geschossen. Sondelfingen hat drei, vier Hundertprozenter vergeben«, so Mähringens Trainer Uli Ruof. Nach dem ersten halben Jahr zieht Ruof ein Fazit: »Mittlerweile bin ich toll angekommen. Besonders imponieren aktuell Marcel Ezewele und Christian Rümmele. Die reißen es momentan einfach raus«, sagte Ruof ehrlich.

Ahmad Allaham mit Dreierpack

»Zwei mehr als verlorene Punkte«, bewertete Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger das 2:2 gegen den Anadolu SV Reutlingen. Die Degerschlachter kontrollierten die Partie über die gesamte Spielzeit, kassierten jedoch zwei unglückliche Tore. Einmal nach einem Abwehrfehler und per Traumtor von Mert Özkan, der den Ball aus 35 Metern per Volley im Mähringer Tor versenkte.

Wieder zurück in der Spur zeigten sich die Young Boys Reutlingen U23 mit dem 4:2-Heimsieg gegen den TSV Lustnau II. Vor allem Dreierpacker Ahmad Allaham stach heraus. Die Reutlinger starteten stark und schwächelten kurz nach der Pause leicht. »Dennoch war der Sieg nie gefährdet«, gab Young-Boys-Trainer Miguel da Silva zu verstehen. Die Hinrunde bewertete da Silva als positiv. »Wir wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das funktioniert.«

Verstärkungen für den SV Rommelsbach

Ein extrem wechselhaftes Halbjahr endete für die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen mit einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Mittelstadt versöhnlich. »Wir haben stark begonnen, die erste Halbzeit direkt im Griff gehabt. Die zweite Halbzeit ist dann dahingeplätschert«, so SGM-Trainer Alex Sulzberger. Nur bedingt zufrieden ist er mit den letzten Wochen dennoch: »Wir schaffen es nicht, lange Strecken im Spiel die Intensität hochzuhalten.«

Das Ziel: 20 Punkte nach der Hinserie ist erreicht. Dennoch haderte Rommelsbachs Trainer Tim Gudovius nach der 0:1-Auswärtsniederlage beim TSV Oferdingen mit dem Ergebnis. »Wir haben es in der ersten Viertelstunde verspielt. Da müssen wir einige Hundertprozenter machen«. Damit das Gudovius-Team die für die Rückrunde anvisierten 27 Punkte erreichen kann, sind Verstärkungen vorgesehen. »Wir sind an ein paar Jungs dran. Verpflichtet haben wir schon Berkay Ersoy vom FC Frickenhausen.«

SV Ohmenhausen gewinnt

Der Trainereffekt greift. Sieben Punkte aus drei Spielen holte Betzingens neuer Trainer Mario Kienle. Besonders beeindruckend: Das klare 4:0 gegen die SGM Dettingen/Glems II. »Klar, auch die Dettinger hatten Chancen, aber Leandro Libeccio hat super gehalten«, so Kienle. Angekommen sei er extrem gut. »Ich liebe es hier. Ich hoffe auf eine lange Ehe mit dem TSV Betzingen.«

Spektakulär setzte der SV Ohmenhausen ein Zeichen. In einem hart umkämpften Spiel gewannen die Ohmenhäuser mit 5:3 gegen den VfL Pfullingen III. »Beide Teams haben alles reingeworfen. Wichtig war der Doppelschlag vor der Pause zum 3:2. Wir haben Feuer gezeigt, nach dem Abpfiff haben alle applaudiert. Das gabs lange nicht«, so Ohmenhausens Abteilungsleiter Michael Dolinsek. (GEA)