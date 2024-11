»Das Ergebnis ist zweitrangig«

Bitte aktivieren Sie Javascript

FROMMERN. In der Fußball-Landesliga haben sich der TSV Frommern und der SV Nehren mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden getrennt. Die wichtigsten Punkte der Partie im Überblick.

- Der Spielverlauf

Die Begegnung war fußballerische Magerkost auf beiden Seiten, Chancen waren dazu Mangelware. Die Gäste kamen besser ins Spiel und bestimmten die ersten Minuten. Nach der Verletzung von Silas Rempfer waren die Schützlinge von Trainer Pedro Keppler nicht mehr so präsent. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Spielgeschehen. In der zweiten Hälfte hatte Frommern optisch mehr vom Spiel. Bei den Steinlachtälern fehlte der Zug zum Tor, das Fehlen von Benedikt Rammeiser und Frederick Mohr merkte man. Neben dem 1:1-Ausgleich hatte das Team von Trainer Jan Dehner keine einzige Torchance aus dem Spiel heraus.

- Die Tore

Ein Geistesblitz hatte Silas Rempfer in der 20. Minute, als dieser über Links in die Mitte zog und mustergültig Marco Binder auf der rechten Seite bediente, der im Strafraum die 1:0-Führung erzielte. Das Tor zum 1:1-Endstand fiel nach 51 Minuten, die Hereingabe von Finn Trickel über die linke Seite ging durch die gesamte Nehrener Defensive, Anes Kljajic musste nur noch einschieben.

- Zahlen, bitte

120 Zuschauer verfolgten die Partie. Die Ecken gingen mit 6:2 an Frommern. Alpay Akin wurde in Minute 80 eingewechselt. Innerhalb von zwei Minuten sah Akin in Minute 87 Gelb-Rot. Dazu gab es vom schwachen Schiedsrichter Johannes Röhrig drei Verwarnungen für Frommern, zwei für Nehren. Der Gastgeber bleibt damit auch im fünften Spiel ohne Niederlage, das Keppler-Team hat seit drei Begegnungen nicht mehr verloren.

- Erstes Saisontor für Binder

Marco Binder hat bisher alle 13 Partien für den SV Nehren bestritten und stand dabei am längsten auf dem Platz. Gegen Frommern gelang ihm jedoch erst der erste Saisontreffer. »Ich habe es immer wieder probiert, jetzt hat es geklappt. Ich bin Opfer meiner Variabilität«, witzelte der 29-Jährige und verwies auf seine unterschiedlichen Spielpositionen.

- Rempfer ins Krankenhaus

In der 24. Minute wurde Rempfer von Frommerns Tim Staiger gefoult. Der Linksverteidiger fiel unglücklich auf die linke Schulter und musste in der Halbzeit mit dem Rettungswagen in eine Klinik abtransportiert werden. »Die Schulter ist zum Glück nur ausgekugelt gewesen, aber das war es wahrscheinlich für mich in der Hinrunde«, berichtete Rempfer nach der Untersuchung.

- Die Stimmen zum Spiel

Keppler war trotz des Punkts frustriert: »Das Ergebnis ist nach der Verletzung von Silas zweitrangig. Es war dazu nicht unser bestes Spiel. Der Gegner war nur über Standards manchmal gefährlich. Das Gegentor ist ärgerlich.« Sein Trainerkollege hatte schon bessere Laune: »Für uns ist es ein gewonnener Punkt, dazu ist es ein gerechtes Ergebnis. Nach letzter Woche (4:4 gegen Dornhan) sind wir auf dem richtigen Weg.« (GEA)