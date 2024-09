Croatia Reutlingen sorgt für faustdicke Überraschung im Bezirkspokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Donnerstagabend hielt eine faustdicke Überraschung in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals bereit. Die U 23 von Croatia Reutlingen, die nach dem Abstieg in der abgelaufenen Saison wieder in der B-Liga um Punkte kämpft, schickte den favorisierten Bezirksligisten SV Zainingen mit einer 4:0-Packung zurück auf die Heimfahrt.

Croatia-Präsident Nikola Solic war hellauf begeistert vom Auftritt seines Teams: »Das war eine super Leistung, eine echte Gala-Leistung. Das 1:0 durch Giuliano Soddu war überragend herausgespielt. Eine sehenswerte Kombination. Das hätte unsere Landesliga-Mannschaft nicht besser machen können.« Damit haben es die Reutlinger neben dem VfB Bodelshausen als einziger B-Liga-Vertreter in die vierte Runde geschafft. Im Top-Duell zweier Bezirksligisten setzte sich der TSV Hirschau mit 3:1 (0:0) beim Landesliga-Absteiger SV 03 Tübingen durch. (ott)