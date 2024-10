Bezirkspokal-Achtelfinale: Felix Becker vom TSV Sondelfingen der Mann des Abends

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Philipp Staneker, der Trainer des Reutlinger Fußball-A-Ligisten TSV Sondelfingen, hatte nach der Pokal-Achtelfinal-Partie beim FC Engstingen Gesprächsbedarf. Staneker unterhielt sich lange Zeit mit Schiedsrichter Niklas Meier. Grund: Der Unparteiische zeigte in der 29. Minute dem Sondelfinger Carlo Luzzi die Rote Karte. »Völlig überzogen«, so Staneker. Am Ende setzte sich der Vierte der Reutlinger A-Liga beim Fünften der Münsinger Kreisliga A mit 2:1 (2:0) durch. »Hochverdient«, meinte Staneker. Zum Mann des Abends avancierte Felix Becker. Der Sondelfinger Innenverteidiger war an beiden Treffern beteiligt. Beim 1:0 beförderte Sven Fritz einen Freistoß in den Strafraum, Becker schoss, Jochen Hummel lenkte den Ball ins eigene Tor. Das 2:0 ging auf das Konto von Becker.

Der A-Liga-Zweite SV Walddorf gewann beim B-Liga-Spitzenreiter VfB Bodelshausen mit 4:2 (3:1). »Bodelshausen war ein echt starker Gegner«, lobte Walddorfs Spielertrainer Sven Pichler den Kontrahenten, der auf dem Weg in die Runde der letzten 16 auch den Bezirksligisten SGM Altingen/Entringen eliminierte. Carlo Schmid erzielte für Walddorf drei Tore, zudem war Dennis Hermann erfolgreich. Denis Demaj markierte beide Bodelshäuser Tore.

VfL Pfullingen U23 gewinnt Bezirksliga-Duell bei der SG Reutlingen

Im Duell zweier Bezirksligisten unterlag die SG Reutlingen der U23 des VfL Pfullingen mit 1:2 (0:2). Jakob Kuhle und Nils Mayer brachten Pfullingen mit 2:0 in Front, Christos Vasilopoulos verkürzte für die SG. Der TSV Lustnau, der in der Tübinger A-Liga die bisherigen sieben Begegnungen allesamt gewann, siegte beim TSV Sickenhausen mit 3:1 (0:1). Spielertrainer Paul Prochiner brachte den Fünften der Reutlinger A-Liga in Führung. Tom Rinderknecht (2) und Pascal Sander waren für Lustnau erfolgreich. Maik Rockenbauch erzielte beim 1:0 (1:0) des SV Pfrondorf im Bezirksliga-Duell gegen die TSG Tübingen II das Goldene Tor.

Zwei Achtelfinalspiele müssen noch ausgetragen werden. »Das Viertelfinale der Frauen und Männer ist für 3. April 2025 terminiert«, berichtet Pokalspielleiter Klaus Sulz. (GEA)