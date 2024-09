Der VfL Pfullingen hat im Verbandsliga-Derby gegen die TSV Oberensingen mit 0:2 das Nachsehen und kassiert damit die dritte Niederlage in Folge. Warum Trainer Yasin Yilmaz seine Mannschaft trotz einer unterirdischen ersten Hälfte in Schutz nahm.

Für den VfL Pfullingen um seinen Kapitän Matthias Dünkel (rechts) setzt es die dritte Niederlage in Folge. Foto: SCHANZ Für den VfL Pfullingen um seinen Kapitän Matthias Dünkel (rechts) setzt es die dritte Niederlage in Folge. Foto: SCHANZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.