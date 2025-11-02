A-Liga Reutlingen: Hellas-Trainer Panagiotis Nakos tritt nach 1:8-Niederlage zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach zwei Niederlagen in Folge eroberte sich der TSV Sondelfingen nach dem 4:0-Heimsieg gegen den SV Wannweil den zweiten Tabellenplatz der Reutlinger A-Liga zurück. Die Sondelfinger kontrollierten von Beginn an weite Strecken der Partie. Noch weiter in die Defensive zurückfallen ließen sich die Wannweiler, als Gabriel Lovrenovic in der 51. Minute aufgrund einer Spielerbeleidigung die Rote Karte sah. »Wichtig war mir, dass wir endlich einmal zu null spielen. Großes Kompliment an die Jungs«, so Sondelfingens Trainer Philipp Staneker.

Die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen konnte dem SV Degerschlacht ein 2:2 abtrotzen. »Wir haben enorm viel Glück, heute einen Punkt mitgenommen zu haben. Ich wusste gar nicht, wie wir mit 2:0 in Führung gehen konnten«, analysierte SGM-Trainer Alexander Sulzberger. In der zweiten Hälfte dominierten die Degerschlachter vollends. »Wir hatten keine Entlastung, das liegt auch an der schlechten Trainingsbeteiligung.«

TSV Betzingen in Jubellaune

Die Siegesserie geht weiter beim TSV Betzingen. Mit dem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Mähringen gewinnt Neu-Betzingen-Trainer Kevin Jarosik die vierte Partie im fünften Spiel. »Wir machen aktuell auch viel außerhalb des Kickens an sich, die Stimmung ist toll im Verein, das hilft uns enorm auf dem Platz«, erzählte Jarosik. Dabei deutete sich das deutliche Ergebnis lange nicht an. Nach einer guten halben Stunde parierte Leandro Libeccio seinen zweiten Elfmeter in Folge. »Wir hatten heute das Momentum. Wir haben alle Tore rund um die Halbzeit geschossen.«

Auch der TSV Eningen hat mit seinem 4:2-Auswärtssieg beim SV Walddorf II vier der letzten fünf Spiele gewonnen. »Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf. Bis zur Walddörfer-Führung haben wir fünf hundertprozentige Chancen liegenlassen. In der Folge haben wir die Partie souverän runtergespielt«, so Eningens Trainer Miguel da Silva. Die Partie in Walddorf nutzte da Silva auch, um zwei A-Jugendliche an die erste Mannschaft heranzuführen. »Mit Can Sahin und David Machado haben zwei gute Jungs Minuten sammeln dürfen.«

VfL Pfullingen III zu abschlussschwach

Auch nach dem 0:3 bei der TuS Metzingen bleibt der VfL Pfullingen III im Abstiegskampf stecken. »Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Unser Problem ist es seit etlichen Wochen, dass wir unsere Torchancen nicht nutzen können«, ärgerte sich Pfullingens Co-Trainer Benjamin Fenzl. Auch vor dem ersten Metzinger Tor kamen die Pfullinger mehrfach in Metzingens Strafraum frei zum Abschluss. »Am Ende haben wir aufgemacht und haben Konter kassiert. Es war insgesamt aber eine gute Leistung der Mannschaft.«

Paukenschlag beim Tabellenletzten GSV Hellas Reutlingen. Nach der 1:8-Heimniederlage gegen die Young Boys Reutlingen II traten Spielertrainer Panagiotis Nakos und Co-Spielertrainer Georgios Chatzimalousis zurück. »Ich erreiche das Team nicht mehr. Das Team setzt meine Vorgaben nicht um. Es war oft zu wenig Wille, das passt nicht mehr mit meiner Art Fußball zu spielen zusammen. Dennoch wünsche ich dem Verein viel Glück«, so Nakos (GEA).