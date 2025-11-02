Bezirksliga: VfL Pfullingen II setzt beeindruckende Siegesserie fort

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Am Ende ist es ein hochverdienter Sieg«, jubelte Pfullingens Trainer Benjamin Hübner nach dem 4:0-Heimsieg gegen die SG Reutlingen. Die U 23 des VfL Pfullingen setzt damit ihre beeindruckende Siegesserie in der Bezirksliga fort. Aus den letzten sieben Spielen holte der VfL sechs Siege und spielte einmal Remis. Bereits nach sieben Minute traf Elias Lachenmann zur Führung. In der Folge machte der VfL weiter Druck, ließ aber die Effektivität im Angriff vermissen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Pfullingens Roman Schubmann erhöhte auf 2:0. Die Gäste operierten vor allem mit langen Bällen und über Standards. Dennoch verpasste es der VfL bis kurz vor Schluss das Spiel zu entscheiden. »Wir hätten früher den Sack zu machen müssen«, ärgerte sich Hübner.

Dem furiosen Auftritt aus der Vorwoche, dem 7:0-Heimsieg gegen Hirschau, ließ der TSV Sickenhausen ein 2:2-Unentschieden bei der TSG Upfingen folgen. Ein Spiel das vor allem durch seine Intensität und Zweikampfhärte und weniger durch seine Chancen geprägt war.»Es war sicher nicht unser bestes Spiel«, resümierte Sickenhausens Trainer Manuel Geiger. Zur Halbzeit lagen die Gäste mit 0:1 zurück. Aber Paul Prochiner glich kurz nach Wiederanpfiff aus. Rund 15 Minuten vor Schluss gingen aber die Upfinger erneut in Front. Aber die Sickenhäuser bewiesen, dass sie neben dem jugendlichen Elan auch schon einiges an Reife aufweisen. Denn kurz vor Ende glich Andreas Hiller erneut aus. »Es war nicht einfach, wir sind zwei Mal gut zurückgekommen, das war wichtig. Daher sind wir zufrieden«, so Geiger.

TSV Sickenhausen holt spät einen Punkt

0:2 zur Halbzeitpause zurückgelegen, kurz danach auf 2:2 rangekommen, in der 64. Minute wieder das 2:3 kassiert und am Ende noch mit 6:3 (0:2) gewonnen: Was um alles in der Welt war am Sonntagmittag im Duell zwischen dem Aufsteiger SV Walddorf und dem TSV Gomaringen los? »Das war wirklich spektakulär«, sagte Sven Pichler und grinste. Der Trainer des SVW erklärt die Gründe für das Comeback: »Unser Passspiel war viel sauberer in der zweiten Hälfte. Und vor allem die Körpersprache war deutlich positiver.«

Jack Rein erzielte einen Doppelpack, auch Mittelfeldspieler Fabian Dillmann traf. Der 25-Jährige erhielt noch ein Sonderlob seines Coaches: »Fabi macht das seit Wochen alleine auf der Sechs wirklich überragend. Er ist wirklich Gold wert für uns.« Mit dem Sieg untermauern die Walddörfer ihre gute Form. Nach einem sehr schwachen Saisonstart kommt die Pichler-Elf immer besser in Fahrt. Aus den letzten sechs Partien holte der offensivstarke Aufsteiger (27 Treffer, aber auch 29 Gegentore) starke 13 Punkte.

Letzte Woche eine heftige 0:7-Abreibung kassiert und nun am Sonntag in allerletzter Sekunde den Treffer zum 2:2 schlucken müssen. »Das tut beides weh«, sagte TSV Genkingens Trainer Marko Knoll nach dem Remis gegen den TV Derendingen. »Dennoch bin ich zufrieden mit dem Spiel. Die Jungs haben nach der Niederlage in der Vorwoche eine gute Moral gezeigt.« Bezirksliga-Toptorjäger Mouhamed Arfaoui erzielte in der 93. Minute das 2:2 für Derendingen und machte seinen Doppelpack perfekt. »Das Einzige, was ich meinen Jungs vorwerfen kann ist, dass wir es verpasst haben nach der 2:1-Führung das 3:1 zu erzielen. Da hatten wir drei, vier Chancen dazu«, betonte Knoll und meinte zum Schluss: »Diese Liga ist in diesem Jahr brutal ausgeglichen. Da kann alles passieren.«

Luft für den SV Zainingen wird immer dünner

Ganz unten wird die Luft allmählich extrem dünn für den SV Zainingen, der auch nach dem zwölften Bezirksliga-Spieltag noch auf den ersten Dreier in dieser Saison wartet. Im Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten aus Hirschau unterlag das Team von Trainer Timo Schweizer mit 0:2. »Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Aber Hirschau war einfach das effektivere Team und hat dann wahrscheinlich auch verdient gewonnen«, berichtete der SVZ-Coach.

Mit drei Punkten liegt der Alb-Club abgeschlagen am Tabellenende. Eine schwierige Situation. »Unter dem Strich ist es auch Unvermögen von unserer Seite. Wir haben genügend Spiele gehabt, die wir gewinnen hätten müssen. Das haben wir außer im Pokal nicht geschafft. Meine Jungs machen vieles richtig, aber in den entscheidenden Momenten eben nicht«, sagte Schweizer weiter und ergänzte: »Letztes Jahr war die Situation ähnlich. Da sind wir mit einer richtig guten Rückrunde noch zurückgekommen.«

Das stimmt, allerdings hatten die Zaininger zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison schon acht Punkte eingefahren. Deshalb fordert Schweizer nun: »Wenn wir realistische Chancen haben wollen, müssen wir aus den letzten vier Spielen vor der Winterpause mindestens sechs Punkte holen.« Ansonsten drohen die Lichter auf der Alb schon frühzeitig auszugehen. (GEA)