A-Liga Münsingen: SGM Steinhilben/Trochtelfingen lässt mit 4:0-Sieg gegen Bad Urach aufhorchen

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A wurden zu Saisonbeginn und erst recht nach den ersten Spieltagen der Bezirksliga-Absteiger TSG Upfingen, der sein Team zusammenhielt und zwischenzeitlich mit Matteo Schneider verstärkte, sowie der FC Sonnenbühl, der sinnvolle Zugänge vermeldete, als Top-Favoriten gehandelt. Dahinter stufte man die SGM Bremelau/Granheim und den FC Römerstein ein. Doch nach acht Spieltagen muss man feststellen: Der SV Hülben lässt aufhorchen. Das Team von Trainer Marco Berenyi liegt ungeschlagen auf dem zweiten Platz. Die Hülbener haben sich somit in den Favoritenkreis eingereiht. Zu beachten ist auch der FC Engstingen, der erst sechs Begegnungen absolviert hat und in Lauerstellung liegt.

Spitzenreiter FC Sonnenbühl musste sich mit einem 1:1 gegen die SGM Hayingen begnügen. »Hayingen hat gut verteidigt, wir schaffen es aber derzeit nicht, den Gegner unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen«, sagte Sonnenbühls Trainer Sascha Flaig. Sonnenbühl hatte mit zwei Aluminiumtreffern Pech und geriet dann nach einem Tor von Jakob Häbe (Florian Mack leistete die Vorarbeit) in Rückstand. Nick Biesinger gelang in der 90. Minute der Ausgleich. Biesinger wurde fünf Minuten zuvor eingewechselt.

Der Tabellenzweite SV Hülben erkämpfte sich bei der SGM Bremelau/Granheim ein 1:1-Unentschieden. »Hülben präsentierte sich als kompakte und spielstarke Mannschaft«, lobte Bremelaus Pressewart Anton Leicht den Kontrahenten. Hülben ging durch einen Schuss von Marvin Delimar in den Winkel nicht unverdient in Führung. Dann hatte Bremelau Pech, dass zwei Schüsse kurz vor der Torlinie geblockt wurden. Delimar vergab dann eine Riesenchance zum 2:0, ehe Youngster Nico Baier mit einem Schuss aus spitzem Winkel den 1:1-Endstand herstellte.

Die TSG Upfingen leistete sich eine überraschende 1:3-Heimniederlage gegen den FC Römerstein. »Unser Sieg geht in Ordnung. Wir waren cleverer«, lautete das Urteil von Römersteins Trainer Emir Satorovic, der nun auf eine Aufholjagd seines Teams hofft. In den vergangenen Wochen waren die Römersteiner enorm vom Verletzungspech gebeutelt. So steht Top-Torjäger Mathis Kächele weiterhin auf der Ausfall-Liste. Marco Laasch und Nico Westpfahl meldeten sich dagegen zurück. Und wie. Laasch erzielte in Upfingen zwei Tore, Westpfahl traf einmal.

Die SGM Oberstetten verlor das Derby gegen den FC Engstingen mit 0:1. In Durchgang eins vergaben Julian Krohmer, Martin Fischer und Kapitän Marvin Steiner gute Chancen für Oberstetten. Nach dem Seitenwechsel war Engstingen besser im Spiel. Bennett Werz erzielte schließlich das Tor des Tages.

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen ließ mit einem 4:0-Sieg beim FV Bad Urach aufhorchen. »Wir haben das Zentrum gut zugemacht und Urach nicht ins Spiel kommen lassen«, sagte Trainer Andreas Vogel. Pascal Geiselhart glänzte mit einem lupenreinen Hattrick. Zudem traf Bastian Herter. Der Routinier, früher ein Leistungsträger beim TSV Pfronstetten, half zum ersten Mal in dieser Saison aus. Der TSV Holzelfingen gewann das Kellerduell gegen den SV Würtingen mit 1:0 (siehe Text und Foto Seite 26). (GEA)