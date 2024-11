A-Liga Münsingen: Viererpack von Florian Mack - TSV Holzelfingen im Pech

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A gelang der SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten ein 6:1-Erfolg bei der TSG Münsingen, die weiterhin punkt- und sieglos bleibt. Hayinges Coach Ivan Mravunac zeigte sich erfreut: »Uns gelingt es im Moment, unsere Chancen besser zu nutzen und von den Fehlern des Gegners zu profitieren. Jetzt gilt es, dieses zu festigen und noch etwas an unserer Spielgestaltung zu arbeiten.« Mit diesem Sieg findet sich die SGM im gesicherten Tabellenmittelfeld wieder. Als Mann des Spiels zeichnete sich Florian Mack mit gleich vier Treffern aus.

Den Schwung durch die letzten beiden Siege konnte der SV Würtingen nicht in Zählbares beim 0:3 gegen den SV Hülben ummünzen. »Wir haben in der ersten Halbzeit und auch in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs gut mitgehalten«, befand SVW-Trainer Peter Konietzny. »Doch nach dem ersten Gegentor wollten wir aufmachen und fingen dann die nächsten beiden Gegentore. Aber kämpferisch und läuferisch hat mir das sehr gut gefallen«, so Konietzny.

Der FC Engstingen spielt bisher eine durchwachsene Runde und unterlag beim FC Römerstein mit 0:2 – und das, obwohl die gegnerische Seite am Ende des Spiels etwas Interessantes preisgab. »Es ist sehr ernüchternd, vom Gegner zu hören, dass wir die spielerisch bessere Mannschaft waren«, so Engstingens Trainer Volker Schmidt. »Am Ende zählt das Ergebnis, also stellen sich einige Fragen. Doch klar ist: Die Jungs sind hart im Nehmen und es ist toll zu sehen, wie sie sich entwickeln.«

Upfinger 2:2 gegen SV Lautertal

Im Topspiel bezwang der FC Sonnenbühl die nach wie vor auf Platz eins liegende SGM Bremelau/Granheim mit 4:1. Im anderen Spitzenspiel trennten sich die TSG Upfingen und der SV Lautertal mit 2:2-Unentschieden. »Der Punkt tut uns heute gut«, gab Lautertals Spielertrainer Pascal Maier zu und fügte an: »Der Ausgleich kam erneut sehr spät, doch wir haben uns dafür belohnt, alles nach vorne geworfen zu haben.« Mit Blick auf die derzeitige Situation, aber auch die nähere Zukunft, zeigte sich Maier zuversichtlich: »Wir sind sehr froh, da zu stehen, wo wir sind und versuchen, weiter oben dran zu bleiben. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel und genießen unseren momentanen Lauf.«

Aufsteiger TSV Holzelfingen verlor das tabellarisch wichtige Duell gegen den FV Bad Urach mit 1:2, obwohl die Schützlinge von Trainer Sven Bahnmüller bis zehn Minuten vor Schluss mit 1:0 führten. David Gressel (81. Minute) und Ou Wang (85.) brachten mit ihren Toren Urach auf die Siegerstraße. "Wir haben es nicht geschafft, das zweite Tor nachzulegen", meinte Holzelfingens Lukas Gauß verärgert. Als wir das 2:0 auf dem Fuß hatten, bekamen wir im direkten Gegenzug den Ausgleich." Danach hatten die Holzelfinger nach Meinung von Gauß Pech, als beim 1:2 ein vorangegangenes Foulspiel nicht geahndet wurde. (GEA)