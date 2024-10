A-Liga Münsingen: Upfingen Derbysieger, Holzelfingen feiert Schnitzer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Happige Auswärtsschlappe für den FC Engstingen. Bei der SGM Bremelau/Granheim, der den spielfreien FC Sonnenbühl an der Tabellenspitze der Münsinger Kreisliga A ablöste, gab’s ein 1:5. Zwar hatten die Gäste laut Bremelaus Abteilungsleiter Anton Leicht »anfangs mehr vom Spiel, jedoch gelang es den Engstingern nicht, Tormöglichkeiten zu kreieren«. Engstingens Trainer Volker Schmidt zog trotz der Niederlage positive Schlüsse. »Wir haben ganz starke erste 45 Minuten gespielt, in der wir sogar spielbestimmend waren. Doch Bremelau hat einfach zu jeder Zeit alles richtig gemacht und unsere Fehler bestraft. Für uns gilt aber, am Positiven festzuhalten.«

Das Mittelfeld-Duell zwischen der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten und der SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten endete mit einem 2:2. Oberstettens Trainer Ralf Tress klang im Anschluss frustriert: »Über 90 Minuten gesehen waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben es nicht geschafft unsere Chancen zu nutzen und bekommen am Ende noch einen Elfmeter gegen uns gepfiffen.«

Jerome Schnitzer war der Held beim 2:1-Sieg des TSV Holzelfingen gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen. Nachdem Pascal Geiselhart Steinhilben in Führung gebracht hatte, sorgte Schnitzer mit zwei Strafstoßtoren für die Wende. Vor dem 1:1 wurde Lukas Gauss gefoult, vor dem Siegtor Schnitzer selbst. »Jerome hatte eine starke Balleroberung im Mittelfeld, spielte einen Doppelpass und wurde dann im Strafraum zu Fall gebracht«, berichtete Holzelfingens Trainer Sven Bahnmüller. Die sehr kampfbetonte Partie sei »kein Leckerbissen für die Zuschauer« gewesen. Doch Bahnmüller war’s egal: Sein Team verbesserte sich auf Platz zwölf und hat den Kontakt zu den Mittelfeldplätzen hergestellt.

Aufholjagd des SV Lautertal

Der immer noch sieglose SV Würtingen verlor das St. Johanner Derby bei der TSG Upfingen mit 0:4. »Zu Beginn taten wir uns schwer, Chancen herauszuspielen«, meinte Upfingens Mittelfeldmann Jona Tigges. Doch nach einer Viertelstunde ging die TSG durch Lukas Rall in Führung. »Wir standen nun höher und setzten die Würtinger früh unter Druck«, so Tigges. »Danach waren wir weiter am Drücker und konnten noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen.« Würtingens Spielleiter Raphael Schaible urteilte: »Am Ende haben die Upfinger verdient gewonnen, doch wir haben teilweise richtig gut verteidigt und Akzente nach vorne gesetzt.« Weiter meinte Schaible: »Wir haben eine gute Truppe beieinander mit vielen talentierten Spielern, doch durch zahlreiche Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle sind wir zurzeit sehr geschwächt.« Doch für die Zukunft bleibt Schaible positiv: »Ich bin mir sicher, dass der Knoten schon bald platzen wird.«

Der FC Römerstein ließ beim 4:3-Sieg in Wittlingen in der Schlussphase mehrere klare Chancen liegen. David Baisch traf für Wittlingen, so dass es noch einmal eng wurde. »Römerstein nahm aber die Punkte verdient mit nach Hause«, erklärte Wittlingens Abteilungsleiter Uli Krohmer. Dem SV Lautertal gelang beim FV Bad Urach der sechste Sieg in Folge. Beim 3:2 lagen die Lautertaler bis zur 69. Minute mit 0:2 in Rückstand. (GEA)