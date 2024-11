A-Liga-Münsingen: TSG Upfingen entgeht bei Spektakel in Bad Urach einer Blamage

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A bleibt es kurz vor der Winterpause spannend. Der Tabellenzweite TSG Upfingen konnte beim FV Bad Urach gerade so einer kleinen Blamage entgehen, führte das Team von Trainer Ralf Luik doch schon in der 46. Minute mit 3:0. Doch Leonel Buck, Tolga Yiler und Ou Wang stellten bis zur 80. Minute auf 3:3, ehe der Aufstiegsaspirant Upfingen nochmal einen Gang höher schaltete und innerhalb von acht Minuten den 6:3-Endstand herstellte. »Mit der ersten Halbzeit waren wir sehr zufrieden«, meinte Luik. »Doch nach dem 3:0 haben wir total den Faden verloren. Am Ende haben wir Entschlossenheit bewiesen und das Spiel für uns entschieden.«

Der Dritte FC Sonnenbühl tat sich bei Schlusslicht TSG Münsingen schwer. Das Team von Spielertrainer Sascha Flaig gewann »nur« mit 2:1. Co-Trainer Savvas Avramidis führte dies teilweise auf den Untergrund zurück. »Wir wussten, dass es kein schönes Spiel wird. Der Boden war tief und wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen.« Die Münsinger, so Avramidis, hätten sich gut geschlagen, konnten sich aber nur wenige Chancen herausspielen. »Bei uns hätten es ein paar mehr Tore sein dürfen.«

Das Überraschungsteam SV Lautertal bleibt nach einem 4:0-Erfolg über den TSV Wittlingen in Lauerstellung. Spielertrainer Pascal Maier gefiel vor allem die erste Halbzeit: »Das war schon sehr gut von uns, die Einstellung hat gepasst. Durchgang zwei war eher durchwachsen.« Als Matchwinner entpuppten sich vor allem Michael Rippel und Lasse Dabelstein, die auf ihrer rechten Seite für mächtig Betrieb sorgten.

SGM Steinhilben überrascht

Als Spielverderber präsentierte sich der FC Engstingen, der den kleinen Lauf des SV Würtingen jäh mit einem 3:0 beendete. Zuvor konnte der SVW neun Zähler aus vier Partien sammeln. Engstingens Coach Volker Schmidt war vorbereitet: »Natürlich wussten wir um die jüngsten Ergebnisse der Würtinger, doch wir hatten schon ein Aufeinandertreffen und wussten, wo wir die Hebel ansetzen können. Am Ende geht der Sieg, auch in der Höhe, in Ordnung.«

Auf dem Papier ein überraschender 2:1-Erfolg gelang der SGM Steinhilben/Trochtelfingen gegen den SV Hülben. Laut Pressewart Michael Eberle war der Dreier verdient: »Wir haben unsere Durststrecke beendet.« Bastian Herter und Simon Uhland brachten Steinhilben/Trochtelfingen schon nach 20 Minuten auf Kurs und hatten somit großen Anteil am vierten Dreier der Saison. »Am Ende war es durchaus überzeugend von uns«, so Eberle. »Wir waren taktisch gut eingestellt und zeigten eine geschlossene Teamleistung.«

Spitzenreiter SGM Bremelau setzte sich bei der SGM Oberstetten nach Anlaufschwierigkeiten mit 3:0 durch. Fabian Franz markierte das Führungstor erst in der 59. Minute. (GEA)