A-Liga Münsingen: Die vier Favoriten führen die Tabelle an

MÜNSINGEN. Da schau her. Die vier Favoriten belegen nach zwei Spieltagen in der Münsinger Fußball-Kreisliga A die Plätze eins bis vier. Mehr noch: Die am allerhöchsten gehandelten Teams FC Sonnenbühl und TSG Upfingen liegen auf den Rängen eins und zwei. »Wir haben eine sehr geschlossene Teamleistung mit viel Ballsicherheit und guten Kombinationen gezeigt«, berichtete Sonnenbühls spielender Pressesprecher Benjamin Schweikardt nach dem 6:1 gegen den TSV Wittlingen. »Wir hatten sechs verschiedene Torschützen, das spricht für die Breite unseres Kaders«, so Schweikardt.

Die TSG Upfingen übersprang die Hürde bei der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten mit 2:0. Beide Tore erzielte Sven Endler, beide in der zweiten Halbzeit. Der Tabellendritte FC Römerstein benötigte auch eine Portion Glück, bis der 2:1-Erfolg beim SV Lautertal unter Dach und Fach war. »Lautertal war kämpferisch sehr stark, wir waren jedoch im Großen und Ganzen die bessere Mannschaft«, sagte Römersteins Abteilungsleiter Michael Hettich. Im Rampenlicht stand bei den Römersteinern Innenverteidiger Luigi Mannolo. Dem Co-Spielertrainer unterlief ein Fehler, den Marvin Spohn zur 1:0-Führung für Lautertal nutzte. Mathis Kächele glich aus, ehe Mannolo in der Schlussminute nach einem Freistoß das Siegtor für Römerstein erzielte. »Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel am nächsten Sonntag gegen Sonnenbühl«, meinte Hettich.

Beide Aufsteiger noch ohne Punkt

Die SGM Bremelau/Granheim setzte sich beim Aufsteiger TSV Holzelfingen mit 3:1 durch. Für Holzelfingen war’s das erste Spiel in dieser Spielzeit. Der zweite Aufsteiger SV Würtingen stand gestern zum zweiten Mal auf dem Platz. Und musste sich zum zweiten Mal geschlagen geben. Der SVW verlor bei der SGM Steinhilben/Trochtelfingen mit 0:5. Zur Halbzeit stand es noch 0:0. »Trotz einer holprigen ersten Spielhälfte geht unser Sieg voll in Ordnung«, berichtete Pressesprecher Michael Eberle. Für die Elf von Neu-Trainer Andreas Vogel markierte Nico Wittner drei Tore. Damit hat er in dieser Runde bereits vier Mal getroffen. Die Nummer eins in der Goalgetter-Liste ist Simeon Müller (FC Sonnenbühl/fünf Tore).

Eine abwechslungsreiche Partie lieferten sich die SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten und der SV Hülben. Die Hülbener lagen nach zwei Treffern von Bennet Buck mit 2:0 und nach 63 Minuten mit 4:1 vorne. »Zum Schluss drehten wir noch einmal richtig auf«, teilte Jonas Kinzelmann von der SGM Hayingen mit. Florian Mack jagte den Ball zwei Mal in die gegnerischen Maschen – 3:4. Zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.

Zwei Spiele, null Punkte, 1:12 Tore – für die TSG Münsingen dürften die Trauben, sprich: Punkte, in dieser Saison sehr hoch hängen. Gestern verloren die seit wenigen Tagen von Avdu Hajzeraj trainierten Münsinger beim FV Bad Urach mit 1:3. Zwischenzeitlich stand es 1:1, ehe Hadi Omeirat Bad Urach mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte. (GEA)