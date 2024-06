A-Liga Münsingen: Der SV Auingen steigt ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Das war ein gelungener Saisonabschluss«, erklärte FC Engstingens Spielertrainer Stefan Baisch nach dem 3:1-Sieg gegen den TSV Wittlingen in der Münsinger A-Liga. Damit krönen die Engstinger eine hervorragende Rückrunde mit elf Siegen, einem Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen. Der FCE trat sehr konzentriert auf und glänzte laut Baisch auch durch ein gutes Kombinationsspiel. »In der Rückrunde konnten wir aus dem Vollen schöpfen, nachdem unsere verletzten Spieler zurückgekommen sind. Außerdem hatten wir eine sehr gute Trainingsbeteiligung und einen super Teamspirit«, äußerte sich der Engstinger Coach zu den Erfolgsfaktoren.

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen vermieste dem SV Hülben einen siegreichen Saisonabschluss. Tobias Steiner traf in der 90. Minute zum 3:3 Endstand und sicherte der SGM damit einen Punkt zum Saisonabschluss. Für eine Überraschung sorgte derweil die SGM Hayingen mit ihrem 4:1-Sieg gegen den FC Römerstein. Florian Mack zeichnete sich erneut durch einen Doppelpack aus. Auf der anderen Seite war es einmal mehr Angreifer Mathis Kächele der für seine Farben vom Punkt traf. Damit sicherte sich Kächele, wie bereits in der Vorsaison, den ersten Platz in der Torjägerliste mit 31 Treffern.

Der SV Auingen unterlag dem FV Bad Urach mit 4:5 und muss den Gang in die B-Liga antreten, weil die TSG Upfingen aus der Bezirksliga in die Münsinger A-Liga absteigen wird. Kleine Hoffnung für Upfingen und Auingen: Steigt der VfL Nagold in die Verbandsliga auf, dann bleiben Upfingen und Auingen in ihren Ligen. (GEA)