A-Junioren des SSV Reutlingen wollen in der Oberliga in die Top 3

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der zurückliegenden Saison wurden die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Verbandspokalsieger. Nun dürfen die Schützlinge von Trainer Maik Stingel zum ersten Mal in der Geschichte im DFB-Pokalwettbewerb ran. Der Grund: Beim ersten Pokal-Triumph 2022 wurde das Finale erst nach der Meldefrist für den DFB-Pokal ausgetragen. Nun messen sich die Reutlinger Nachwuchskicker am Sonntag (12 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion mit dem SC Paderborn. In der Punkterunde ist der SSV in der Oberliga, Paderborn in der Bundesliga angesiedelt. »Paderborn hat eine gute Mannschaft«, hat Stingel bei seinen Studien festgestellt. Die Ostwestfalen haben zudem den Vorteil, bereits im Punktspielbetrieb zu sein. Gegen Rot-Weiß Oberhausen gab es eine 2:3- und gegen Borussia Mönchengladbach eine 1:2-Niederlage.

»Wir haben eine gute Qualität«, ist Stingel von seiner neuen Mannschaft überzeugt. In der ersten Vorbereitungsphase musste er auf zahlreiche Akteure verzichten, weil sie aus einer Verletzungszeit kamen. Nicht zuletzt deshalb gab es höchst unterschiedliche Ergebnisse in den bisherigen Testspielen. Von der eigenen U 17 haben die Reutlinger nur einen Akteur hochgezogen, von der Verbandsstaffel-U 18-Mannschaft rückten sieben Spieler in den Kader des U 19-Teams. Von anderen Vereinen schlossen sich 13 Spieler dem SSV an, der am 7. September mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSG Balingen in die Punkterunde startet. Die Reutlinger möchten in der Punkterunde vorne mitmischen. »Wir wollen in die Top 3, das muss das Ziel des SSV sein«, so Stingel. (kre)