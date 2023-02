A-Junioren des SSV Reutlingen verlieren beim Karlsruher SC 1:4

Bitte aktivieren Sie Javascript

KARLSRUHE. Die in der Bundesliga um Punkte kämpfenden Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen mussten sich beim Tabellendritten Karlsruher SC mit 1:4 (1:2) geschlagen geben und sind in der Tabelle weiterhin Vorletzter. »Wir haben gegen einen saustarken Gegner lange Zeit sehr gut mitgehalten«, berichtete Rasmus Joost, der beim SSV mit Philipp Reitter ein Trainerduo bildet.

Aris-Cosmin Dragulin erzielte in der 14. Minute nach starker Vorarbeit von Sebastian Zieker das zwischenzeitliche 1:1. In der Schlussphase der Partie warfen die ohne Donat Morina (krank) angetretenen Reutlinger alles nach vorne und kassierten in der Nachspielzeit noch die Gegentore zum 1:3 und 1:4. In der Winterpause rückte Oliver Wlodarski von der U 18 in den Bundesliga-Kader. Joost: »Oliver hat eine starke Vorbereitung gespielt.« Zwei Abgänge gab’s auch: Paul Culum und Melwin Ruckaberle legen eine Pause ein. (GEA)