A-Junioren des SSV Reutlingen gewinnen gegen Waldhof Mannheim

REUTLINGEN. Das war nichts für schwache Nerven. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen gewannen ihr Oberligaspiel gegen den SV Waldhof Mannheim nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 (2:2). Das Team von Trainer Maik Stingel kassierte nach sechs Minuten das erste Gegentor, hatte dann mit einem Pfostenschuss Pech, ehe es den nächsten Genickschlag gab. In der 13. Minute erhöhten die Waldhöfer auf 2:0. Danach bliesen die Reutlinger zur Aufholjagd. In Durchgang eins verzeichneten sie sage und schreibe fünf Aluminiumtreffer. Luis Gospodnetic (14. Minute) verkürzte, Marko Zrilic (36.) stellte den 2:2-Ausgleich her. In der zweiten Hälfte flachte das Niveau etwas ab, der SSV hatte jedoch weiterhin ein Chancenplus. In einer heißen Schlussphase hatten beide Teams Chancen auf das Siegtor, das dann Mika Stauss in der zweiten Nachspielminute gelang.

Die U 18 des SSV Reutlingen bezwang den SV Fellbach mit 2:0 (2:0) und übernahm die Führungsposition in der A-Junioren-Verbandsstaffel.

Die Verbandsstaffel-A-Junioren des VfL Pfullingen unterlagen dem FV Löchgau mit 2:3 (1:1). Dem VfL, der nach drei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto hat, fehlte erneut die Konstanz. Pfullingen führte nach Toren von Joshua Haid und Samuel Valentini nach 67 Minuten mit 2:1. »Wir werden nächste Woche wieder versuchen, die Punkte nach Pfullingen zu holen«, motiviert Trainer Alexander Blehm seine Schützlinge. Die Pfullinger B-Junioren verbesserten sich mit dem 3:2 (1:0)-Erfolg beim FC Esslingen auf den fünften Platz in der Verbandsstaffel. Das Team von Trainer Alex Tadic überzeugte mit einem taktisch starken Auftritt. Lukas Kluge, Yigit Yildiz und Danilo Purusevic trafen für den VfL. (GEA)