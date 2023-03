A-Junioren-Bundesliga: SSV Reutlingen feiert 3:1-Heimsieg über FC Astoria Walldorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen«, ärgerte sich SSV-U 19 Trainer Philipp Reitter. Die 05er siegten souverän mit 3:1 (1:0) gegen FC Astoria Walldorf und fuhren den dritten Heimsieg in Folge in der A-Junioren-Bundesliga ein. Früh gingen die Reutlinger durch Marius Mahle in Front. Kapitän Ole Deininger setzte den Offensivakteur perfekt in Szene, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die nächste Topchance hatte Patrick Vuc in der 20. Minute. Wieder kam die Flanke von Deininger, aber Vuc traf nur den Pfosten. Die Gäste hingegen zeigten wenig Spielfreude und erspielten sich kaum nennenswerte Aktionen, was nicht zuletzt an der gut aufgelegten Reutlinger Defensive lag. Einziges Manko: Der SSV verpasste es, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit nutzte dann erneut Mahle die erste bessere Gelegenheit und stellte frühzeitig per Abstauber auf 2:0. Zuvor hatte Keeper Onohiol den Abschluss von Dorde Smiljic nur nach vorne abwehren können.

Walldorf zeigt wenig Gegenwehr

Durch die Einwechslung von Milan Pignotti kamen die Gäste noch mal zurück. Sein Abschluss aus 25 Metern schlug im linken unteren Eck ein. Zuvor hatte Reutlingens Filip Djakovic nach Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen. »Das ist extrem bitter. Filip hat gut trainiert und sich auch den Einsatz verdient. Nun werden wir auf ihn in Stuttgart verzichten müssen«, so Reitter. Den 3:1-Siegtreffer erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit David Zenner. Die Reutlinger stehen damit vor dem letzten Spieltag beim VfB Stuttgart bei 13 Punkten. Eine Ausbeute, die vor der Saison die wenigstens für möglich gehalten hätten und unterstreicht die Leistung der A-Junioren. »Wir wollen gegen den VfB noch mal alles raushauen. Wir sind stolz auf die Jungs und ihre Leistung«, sagte Reitter. (GEA)