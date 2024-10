3:1-Sieg gegen Römerstein: Würtingen stellt Anschluss her

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach dem Erfolg letzte Woche gegen die TSG Münsingen konnten die Fußballer des SV Würtingen den Aufwärtstrend bestätigen und fuhren beim 3:1-Erfolg gegen den FC Römerstein den zweiten Dreier der Saison ein. »Die erste Dreiviertelstunde war sehr ausgeglichen«, meinte Würtingens Übungsleiter Peter Konietzny. »Nach der Pause konnten wir das Heft aber an uns reißen und haben alles reingehauen und letztlich verdient gewonnen.« Der SVW steht mit acht Zählern auf Platz 14, hat nun aber Anschluss an die Teams davor.

Dem SV Lautertal gelang im Spitzenspiel der Münsinger Kreisliga A gegen die SGM Bremelau/Granheim in den letzten Minuten das nicht mehr Vorstellbare. Nach 88 Minuten lag der SV Lautertal, der zuletzt acht Spiele in Folge gewann, noch mit 0:2 zurück, doch zunächst gelang Kristof Heimberger per Kopf der Anschlusstreffer, ehe Pascal Maier nach einem Eckball zum 2:2-Ausgleich traf (90.+3). »Nach dem 0:2 haben wir auf eine Dreierkette umgestellt und demnach alles nach vorne geworfen«, so Maier. »Nach dieser Schlussphase sind wir mit diesem Punkt zufrieden.«

Tim Witt goldener Torschütze

Mit einem 1:0-Sieg gegen die TSG Münsingen gelang der SGM Steinhilben/Trochtelfingen der dritte Saisonerfolg. »Spielerisch war es den Platzverhältnissen und natürlich der Tabellensituation entsprechend eher mau«, konstatierte Steinhilbens Jan Burkhart. »Nach dem 1:0 und der Pause haben wir uns stärker auf die Defensive konzentriert und konnten die Münsinger sehr gut von unserem Tor fernhalten.« Goldener Torschütze war Tim Witt.

Der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten gelang mit einem 2:0 beim FV Bad Urach ein wichtiger Sieg. Trainer Ralf Tress war erfreut. »Jedem war die Wichtigkeit der Partie bewusst und so sind wir auch aufgetreten.« Mit diesem Erfolg befreite sich die SGM aus der unteren Tabellenhälfte und führt mit Platz sieben eine kleine Mittelfeldgruppe an. (GEA)