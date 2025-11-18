Zurück in der Erfolgsspur: Ravens Reutlingen siegen in Mainz

Bitte aktivieren Sie Javascript

MAINZ. Die Regionalliga-Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen sind nach der knappen Niederlage im Topspiel in der Vorwoche gegen Spitzenreiter Black Forest Panthers zurück in der Erfolgsspur. Am Samstagabend holten die Schützlinge von Headcoach Rodrigo Reynoso einen ungefährdeten 86:77 (49:30)-Auswärtserfolg bei Aufsteiger ASC Mainz.

Nach Startschwierigkeiten dominierten die Ravens die Partie und führten über die meiste Zeit mit 20 Punkten. Alle Akteure und auch die Nachwuchsspieler konnten viel Spielzeit sammeln, so konnte die Belastung gut verteilt werden. Zwei Dreier der Mainzer in den letzten Sekunden der Partie sorgten am Ende noch für etwas Ergebniskosmetik. Vier Spieler der TSG punkteten zweistellig. Topscorer der Partie wurde Vito Barbarosa (17 Zähler), auch Miles Mallory überzeugte einmal mehr mit seinen 16 Punkten.

Die lange Anreise in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz steckte der TSG zu Beginn noch in den Knochen. Zwar führten die Ravens über den starken Nemanja Nadjfeji schnell mit 8:4, doch drei Dreier der Hausherren in Folge brachten den Tabellenvorletzten plötzlich mit 13:8 in Front. Es sollte die einzige Führung für die Mainzer bleiben. Denn ab da dominierte die TSG das Spielgeschehen.

Spätestens als Barbarosa im dritten Viertel einen seiner insgesamt fünf Dreier zum 73:51 einstreute war klar, dass den Reutlingern der sechste Sieg im achten Spiel nicht mehr zu nehmen ist. Positiv: 10 der 12 Ravens-Spieler trugen sich in die Punkteliste ein. Wermutstropfen war allerdings erneut das schwache Reboundverhalten. Die Rebounds gingen wie schon in der Vorwoche deutlich an den Gegner (45:36). Auch neun vergebene Freiwürfe sorgten für etwas Ärger beim Reutlinger Kommandogeber Reynoso: »Die Schlussminuten haben mir nicht gefallen. Das müssen wir konsequenter zu Ende spielen damit das Ergebnis auch dem Spielverlauf entspricht. Vor allem müssen wir uns beim Rebound steigern. Dennoch bin ich über weite Strecken zufrieden mit der Leistung.« (GEA)