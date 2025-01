Die Tigers Tübingen empfangen am Samstag mit Science City Jena das Maß aller Dinge in der 2. Basketball-Bundesliga. Warum Trainer Domenik Reinboth eine etwas brisante Aussage über Neuzugang David Cohn nach der Niederlage gegen Hagen nun klarstellt.

Die Tübinger Nachverpflichtung David Cohn (rechts) zeigt bei der Tigers-Niederlage in Hagen ein starkes Debüt. Foto: Duddek/Tigers Tübingen Die Tübinger Nachverpflichtung David Cohn (rechts) zeigt bei der Tigers-Niederlage in Hagen ein starkes Debüt. Foto: Duddek/Tigers Tübingen

