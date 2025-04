TSG Solocom Ravens Reutlingen: Tsouknidis setzt auf Youngster

Stand bei den Ravens in der Startformation: Youngster Niko Kaps. FOTO: BAUR

HAITERBACH. Vasilios Tsouknidis war zufrieden: »Wir haben ein sehr solides Spiel abgeliefert«, sagte der Trainer des Basketball-Regionalligisten TSG Solcom Ravens Reutlingen nach dem 82:65 (39:21)-Sieg bei KKK Haiterbach. Die Reutlinger haben mit diesem Erfolg quasi den sechsten Platz abgesichert. Bei zwei ausstehenden Begegnungen können die Tsouknidis-Schützlinge auch noch eine Position nach oben rücken, doch den angestrebten Einzug in die Play-offs mussten sie bereits vor Wochenfrist abschreiben. Die ersten Vier der Tabelle qualifizieren sich für die Play-offs in Richtung Pro B, also der dritthöchsten Spielklasse. Den Erfolg beim Schlusslicht Haiterbach wollte Tsouknidis nicht überbewerten, weil die Gastgeber »sehr limitiert sind, keinen tiefen Kader haben und auf vier Spieler angewiesen sind«.

Die Ravens sorgten in Haiterbach schnell für klare Verhältnisse und führten nach dem ersten Viertel bereits mit 19:8. »Ich habe viele junge Spieler eingesetzt«, berichtete Tsouknidis. Niko Kaps stand sogar in der Startformation, durfte insgesamt 16.45 Minuten ran und kam auf drei Punkte. Ordentlich Spielzeit erhielten auch die Youngster Oskar Jetter, Rehan Ahmad und Jason Francisco Kaiser, die allesamt ein Lob vom Coach erhielten. Bis zur Halbzeit setzten sich die Reutlinger mit 18 Punkten ab. Das dritte Viertel ging für die TSG mit 19:23 verloren, ehe sie den letzten Spielabschnitt mit 24:21 zu ihren Gunsten entschieden. Während bei Haiterbach in erster Linie drei Akteure punkteten, scorten für Reutlingen insgesamt zehn Akteure. Kilian Fischer war mit 19 Punkten erfolgreichster Korbjäger bei der TSG. Fischer versenkte vier Dreier. Drei erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe hatte Lino Tomas Duarte – er kam auf 17 Zähler. 16 Punkte standen auf dem Konto von Javier Lei Turner. (GEA)