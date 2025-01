Trainer der Reutlinger Basketballer: »Will von Play-offs nichts mehr hören«

Ravens-Headcoach Vasilios Tsouknidis blickt zurück auf die erste Saisonhälfte und sieht trotz der jüngsten Pleite in Langen eine Entwicklung bei jedem seiner Spieler.

REUTLINGEN. GEA: Die Bilanz nach dem Ende der ersten Saisonhälfte ist gar nicht so schlecht. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Luft nach oben?

Vasilios Tsouknidis: Wir reden zu viel über die Play-offs. Oftmals haben wir einfache Fehler gemacht, unter anderem zum Beispiel offene Würfe nicht getroffen. Die Jungs sind in der Bringschuld. Deshalb will ich von Play-offs nichts mehr hören. Wir sind bemüht, dürfen uns aber gegen gute Mannschaften wie jetzt Langen zum Beispiel keine 20 Ballverluste leisten.

Wie soll es jetzt weiter gehen?

Tsouknidis: Vielleicht war ja die Ohrfeige gegen Langen eine gute Lehre für uns. Weil andere Mannschaften zuletzt auch verloren haben, hat sich für uns durch die Niederlage in der Tabelle nicht so arg viel verändert. In Söflingen müssen wir jetzt aber gewinnen, egal wie.

Was sind die positiven Erkenntnisse aus den ersten 14 Spielen?

Tsouknidis: Wir mussten zwar ein paar bittere Niederlagen hinnehmen. Aber es war definitiv nicht alles schlecht. Wir sind im Rahmen unserer Ziele. Wir trainieren gut und sind zuversichtlich. Die jungen Spieler haben sich gut entwickelt; alle Mann haben sich im Laufe der Vorrunde verbessert. Wir sind auf einem guten Weg.

Sind Sie nach wie vor auf der Suche nach einem weiteren Center?

Tsouknidis: Ja, da sind wir dran. Möglicherweise wird sich da schon bald etwas ergeben. Uns fehlt bislang noch Tiefe und Abgezocktheit auf der Center-Position. Da müssen wir beim Korbabschluss noch effektiver werden. (GEA)