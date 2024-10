Regionalligist TSG Solcom Ravens Reutlingen überragt im zweiten Saisonspiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen haben in der Regionalliga einen beeindruckenden Heimsieg gefeiert. Gegen die TuS Makkabi Frankfurt setzte sich das Team von Headcoach Vasilis Tsouknidis mit 90:59 durch und dominierte dabei »durch eine starke Teamleistung und herausragenden individuellen Momenten«, wie aus der Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, über die gesamte Spieldauer.

Wobei sich der erste Spielabschnitt noch umkämpft und ausgeglichen gestaltete (14:13). Im zweiten Viertel gelang es den Ravens dann allerdings, das Spielgeschehen deutlich zu kontrollieren. Vor allem Kilian Fischer glänzte in dieser Phase. Mit sechs Assists und gleich vier Steals setzte er sowohl defensiv als auch offensiv Akzente. Reutlingen konnte durch präzise Distanzwürfe und Fastbreaks den Vorsprung auf 40:26 bis zur Halbzeit ausbauen.

Javier Lei Turner mit vier Blocks

Nach der Pause schien es, als ob die Frankfurter eine Antwort auf die Dominanz der Ravens gefunden hätte. Angeführt von ihrem Topscorer Niclas Geier, der insgesamt 15 Punkte beisteuerte, gelang es den Gästen im dritten Viertel stärker aufzutreten und 24 Punkte zu erzielen. Doch die Hausherren hielten dank ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit dagegen. Insbesondere Javier Lei Turner überzeugte mit vier Blocks und war der Anker in der Verteidigung unter dem Korb. Trotz der Aufholjagd der Frankfurter konnten die Reutlinger ihren Vorsprung halten und gingen mit einer komfortablen 62:50-Führung in das letzte Viertel.

In den letzten zehn Minuten spielte sich die TSG dann förmlich in einen Rausch, erzielte selbst 28 Zähler und gestattete den Frankfurtern nur neun Pünktchen. Besonders erfreulich: Auch die jungen Spieler Rehan Ahmad, Niko Kaps und Oskar Jetter kamen in dieser Phase Einsatz und fügten sich nahtlos in das Spiel ein. Trainer Tsouknidis war angetan mit der Leistung seiner Mannschaft: »Ich bin sehr zufrieden. Nur neun Ballverluste und 28 Assists sprechen für eine geschlossene Mannschaftsleistung.« Topscorer bei den Reutlingern, die den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feierten, wurde Aufbauspieler Lino Tomas Duarte mit 17 Punkten. (GEA)