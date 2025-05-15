Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen

GEA-Leserfahrt: Stuttgart 21-Baustellentour

Donnerstag, 15. Mai 2025
Parkplatz an der Kreuzeiche/Freibad Reutlingen oder Alter Omnibusbahnhof Reutlingen

Einen der bekanntesten Bahnhöfe Deutschlands aus nächster Nähe und noch während des Baus erleben? Gemeinsam mit dem Team des InfoTurmStuttgart (ITS) können Sie in die Themen des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm eintauchen. Begleitet und schon auf der Anfahrt informiert werden die Teilnehmer der Leserfahrt von dem renommierten Reutlinger Architekten und Stadtplaner Wolfgang Riehle.

2 Wunsch-Haltestellen zur Wahl:

Parkplatz an der Kreuzeiche/Freibad Reutlingen. Abfahrt 14.30 Uhr, Rückkehr gegen 20.15 Uhr

Alter Omnibusbahnhof Reutlingen. Abfahrt 14.45 Uhr, Rückkehr gegen 20.00 Uhr

Im Preis von 69 Euro ist enthalten

  • Fahrt im Reisebus
  • Eintritt, Führung, ein Getränk und kleiner Snack
  • Ausstellungs- und Baustellen-Führung (drei Stunden)
  • Insider-Informationen von Wolfgang Riehle

Hinweis: Diese Leserfahrt ist nicht barrierefrei und erfordert eine gewisse Kondition. Gehhilfen - auch Nordic-Walking-Stöcke - sind nicht zugelassen.

