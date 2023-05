Zwei Möglichkeiten für die Regionalstadtbahn durch Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/REUTLINGEN. SPD-Fraktionsmitglieder aus Reutlingen und Pfullingen trafen sich kürzlich zu einem Planungsspaziergang auf den beiden Pfullinger Streckenvarianten »Innenstadt« und »Alte Bahntrasse« der künftigen Regionalstadtbahn. Die Teilnehmenden erhielten einen Eindruck der beiden möglichen Varianten.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Reutlingen, Helmut Treutlein, betonte, dass die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Varianten – ob in Reutlingen oder Pfullingen – erst vor Ort deutlich werden. Besonders augenfällig war für ihn die Tatsache, dass die alte Bahntrasse nur etwa 150 Meter parallel zur Pfullinger Innenstadt verläuft, mithin also für die Fahrgäste fußläufig gut zu erreichen sei

Die Trassenführung für die Regionalstadtbahn erfordert, egal ob in Reutlingen oder Pfullingen, in jedem Fall Verkehrsraum. Gleichgültig, ob die alte Bahntrasse reaktiviert oder die innerstädtische Lösung bevorzugt werde, müsse sich die Bahn den vorhandenen Raum mit dem Autoverkehr, den Radfahrern und Fußgängern teilen oder es müssten Ersatzlösungen – insbesondere für Fußgänger und Radfahrer – gefunden werden. Denn: Allein die Haltestellen benötigten auf einer Länge von bis zu hundert Metern für die beiden Gleise und die Bahnsteige 15 Meter Breite und eine (Einstiegs-)Höhe von 70 Zentimetern. Und auch der Individualverkehr müsste durch dieses Nadelöhr.

Einig waren sich die Teilnehmenden, dass die jahrelangen Diskussionen über die ideale künftige Streckenführung die städtebauliche Entwicklung bedauerlicherweise sowohl in Reutlingen als auch in Pfullingen verzögere. Unbestritten sei, dass es für beide Pfullinger Varianten Anschlussmöglichkeiten etwa in Höhe des Südbahnhofs gebe, gleichgültig, für welche Streckenvariante sich letztlich die Reutlinger entscheiden. (eg)