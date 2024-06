Das Betzinger Entwicklungskonzept Echaz wird erst 2030 fertig. Das liegt auch an langen Zwangspausen wegen der Fischschonzeit. Der Ortschaftsrat will das ändern.

Die Spundwand war am Starkregen-Wochenende vor dem Betzinger Rathaus schon hochgezogen. Foto: Frank Pieth Die Spundwand war am Starkregen-Wochenende vor dem Betzinger Rathaus schon hochgezogen. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.