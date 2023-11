Zeitenwende für Juwelier Depperich in Reutlingen

Peter und Sibylle Voss mit Marius Schafelner (v.l.). Am 1. November 2023 haben siedas Juwelierhaus Depperich in die Händedes Aschaffenburger Familienunternehmersübergeben.

Reutlingen.»Wir verabschieden uns mit etwas Wehmut und großer Dankbarkeit« – mit diesen Worten kündigen Sibylle und Peter Voss vom Juwelierhaus Depperich in Reutlingen ihren Rückzug aus dem aktiven Geschäftsleben an. Ihr Traditionsunternehmen, seit 126 Jahren in Familienhand, übergeben sie an einen neuen Eigentümer. »Wir gehen diesen Schritt für unsere Kundinnen und Kunden und für unsere Mitarbeitenden. Denn wir wollen die Zukunft dieses Hauses sichern, das wir über all die Jahre mit viel Liebe und Engagement geführt haben«, so das Unternehmerpaar. Da traf es sich gut, dass Sibylle und Peter Voss von dem erfahrenen Juwelier Marius Schafelner kontaktiert wurden, der Juwelier Depperich in ihrem Sinne weiterführen will.

Schafelner stammt selbst aus einem Familienunternehmen mit langer Tradition. Er führt das Juwelierhaus Vogl in Aschaffenburg, das seit nunmehr 100 Jahren zu den ersten Adressen im Rhein-Main-Gebiet zählt. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassisch stationären Einzelhändler für exklusive Uhren und Schmuck zu einem Multichannel-Anbieter weiterentwickelt. »Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden einen umfassenden Service rund um Uhren und Schmuck anzubieten. Dazu nutzen wir neben unseren Geschäftsräumen in der Aschaffenburger Herstallstraße auch unsere Präsenz im Internet und in sozialen Medien«, erläutert Schafelner, der auf Modernisierung und Weiterentwicklung setzt.

Ein Ansatz, den Sibylle und Peter Voss richtungsweisend für traditionsreiche Juweliere mit regionaler Verbundenheit finden: »Wir wissen aus Erfahrung, dass eine gute Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden der Schlüssel des Erfolgs ist. Dazu wird es immer wichtiger, Leistungen auch online und über soziale Medien anzubieten – vor allem, um jüngere Kundengruppen zu erreichen.« Dass Schafelner auf diesem Gebiet bereits umfangreiche Erfahrungen mitbringt, sei ein großer Vorteil. »Das Wichtigste ist aber: Genauso wie wir setzt er alles daran, Vertrauen über Kompetenz, Leistung und besten Service aufzubauen, ob im persönlichen Gespräch vor Ort in den Verkaufsräumen oder über andere Kanäle«, so Peter Voss

Dieser Gleichklang der persönlichen Werte – die Freude am Persönlichen, die Leidenschaft für Uhren und Schmuck sowie das Streben nach Perfektion bis ins Detail – war für die Eheleute Voss und für Schafelner von Beginn an die Basis der gemeinsamen Gespräche. »Uns ist es wichtig, dass Juwelier Depperich auch in Zukunft Juwelier Depperich bleibt«, sagt der bisherige Geschäftsführer Voss und betont zugleich, dass nichts so beständig sei wie der Wandel. »Deshalb freue ich mich für unsere Kundinnen und Kunden und für unsere Mitarbeitenden auf die Zukunft mit Juwelier Vogl und auf alles, was der anstehende Wandel mit sich bringt.«

Am 1. November ist das Juwelierhaus an den neuen Eigentümer übergegangen. Depperich wird unter gleichem Namen und mit seinem bisherigen Team weitergeführt. Die Geschäftsführung übernimmt ab Januar 2024 Ulrich Sprankel, Prokuristen bleiben Ralf Breitenbach und Katja Maier-Dietborn. Beide stehen für Konstanz: »Für unsere Kundinnen und Kunden bleibt alles so, wie sie es kennen und lieben. Wir sind vor Ort für alle Fragen und Wünsche da. Gleichzeitig arbeiten wir daran, den Service über unsere Online-Plattformen Schritt für Schritt auszubauen.« Schafelner freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team. »Mir ist es sehr wichtig, erfolgreiche Familienunternehmen mit langjähriger regionaler Verwurzelung zu begleiten, meine Erfahrung einzubringen und die Weichen für die Zukunft zu stellen.«

Freude ist übrigens das zentrale Strichwort. Juwelier Depperich folgt seit Jahren dem Slogan »Freude am Persönlichen«. In Schafelners Aschaffenburger Haus heißt es »Freude schenken«. »Das zeigt schon, wie ähnlich wir denken«, sagen die Eheleute Voss. Sie wissen ihr Haus und vor allem ihre Kundinnen und Kunden in besten Händen und werden nun mit etwas Abstand auf das blicken, was ihre Familie in vielen Jahren aufgebaut hat. »Wir sind sehr stolz, Teil dieser Geschichte zu sein und wünschen Juwelier Depperich eine glanzvolle Zukunft.« Eine Aufgabe, die Schafelner und Team mit Respekt, Engagement und vor allem mit großer Freude annehmen.

