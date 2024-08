Der Weg des Altglases im Kreis Reutlingen endet für die meisten Menschen in den bekannten grauen Containern. Doch was passiert, wenn die geleert werden? Was wird aus alten Weinflaschen oder leeren Gurkengläsern?

Im Landkreis Reutlingen haben die Menschen zuletzt knapp 6.700 Tonnen Altglas in die Container geworfen. Foto: Kzenon/stock.adobe.com Im Landkreis Reutlingen haben die Menschen zuletzt knapp 6.700 Tonnen Altglas in die Container geworfen. Foto: Kzenon/stock.adobe.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.