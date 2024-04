Windkraft: Widerstand gegen geplante Standorte in Mittelstadt

Mittelstädter schauten sich die Lage vor Ort an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Am Samstag fand in Mittelstadt eine gut besuchte Informationsveranstaltung statt, bei der sich nach Angaben der Organisatoren über 100 Bürger zum Thema Windenergieausbau in ihrer Region informierten. Die Veranstaltung, die eine Ortsbegehung einschloss, war vom örtlichen Bezirksgemeinderat initiiert und zielte darauf ab, die Öffentlichkeit umfassend über die Pläne zur Errichtung von Windkraftanlagen zu informieren.

Stadtverwaltung Reutlingen und Regionalverband Neckar-Alb planen, im Hartwald und dem Waldgebiet Lachenhau 25 Hektar als Vorranggebiete für Windkraft auszuweisen. Das böte Raum für drei bis fünf Windräder. Dafür müssen, so die Kritiker, wertvoller Waldflächen gerodet werden. Die Maßnahme stehe daher im Konflikt mit dem Klimaschutz und dem Erhalt von Naherholungsgebieten, denn der betroffene Wald spiele eine wichtige Rolle in der lokalen Biodiversität und diene der Bevölkerung als beliebte Erholungsstätte.

Bürger schlecht informiert?

Die Stimmung unter den Teilnehmern der Veranstaltung sei von »Enttäuschung und Frustration geprägt«, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren. Sie fühlten sich von der Stadtverwaltung »schlecht informiert und unzureichend in Planungsprozesse einbezogen«.

Auf der Webseite " www.mittelstadt.info" wurde eine Online-Umfrage gestartet. Die Ergebnisse zeigen nach Einschätzung der Initiatoren "eine klare Ablehnung der Bevölkerung gegen die geplante Abholzung". Die Bürger befürchteten nicht nur den Verlust ihres Waldes, sondern auch eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität und eine Beeinträchtigung des lokalen Klimas.

Von 345 abgegebenen Stimmen sind 243 gegen den geplanten Standort. Immerhin 91 können sich den Standort vorstellen, aber nur auf Freiflächen, so dass keine Rodung nötig wäre. (eg/GEA)