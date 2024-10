50 Jahre und für Eltern wichtiger denn je: Ohne Tagesmütter gäbe es noch mehr Engpässe in der Kinderbetreuung. Aber: Wie sieht der Alltag einer Tagesmutter eigentlich aus? Zu Besuch in Oferdingen bei Angela Ogiermann und Marianne Pichler und sieben kleinen Pandabärchen.

Angela Ogiermann (rechts) und Marianne Pichler mit ihrer Tageskinder-Schar. Foto: Pieth Angela Ogiermann (rechts) und Marianne Pichler mit ihrer Tageskinder-Schar. Foto: Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.