Die AfD im Reutlinger Gemeinderat will, dass die Stadt aus dem Bündnis »Sicherer Hafen« austritt. Damit bringt sie mehrere Fraktionen in die Bredouille. Darf man mit den Rechtspopulisten stimmen, wenn man ihrer Meinung ist?

Wie steht's um die Brandmauer im Reutlinger Gemeinderat? Die AfD will das mit einem Antrag austesten. Foto: Rottenman – stock.adobe.com; Montage: GEA Wie steht's um die Brandmauer im Reutlinger Gemeinderat? Die AfD will das mit einem Antrag austesten. Foto: Rottenman – stock.adobe.com; Montage: GEA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.