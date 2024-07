Sie werden seit Jahren mehr: Extremwetterereignisse. Besondere Gefahren gehen von starken und plötzlichen Niederschlägen aus, die für Überflutungen sorgen können. Die Städte und die Gemeinden im Echaztal ziehen bei den Schutzmaßnahmen an einem Strang und sind gut vorbereitet. Aber es gibt noch viel zu tun - besonders in einem wichtigen Bereich.

Hochwasser: Der Neckar in Mittelstadt am 2. Juni 2024. Er hat sich durch tagelange Niederschläge in einen reißenden Fluss verwandelt. Foto: Horst Haas Hochwasser: Der Neckar in Mittelstadt am 2. Juni 2024. Er hat sich durch tagelange Niederschläge in einen reißenden Fluss verwandelt. Foto: Horst Haas

