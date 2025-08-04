Wie im Reutlinger Ringelbach gute Nachbarschaft entsteht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einsamkeit, Langeweile und Unwissen, wer eigentlich im Haus nebenan wohnt: Das Leben in der Stadt ist nicht immer mit Gemeinschaftsgefühlen verbunden. Anders im Ringelbach: Im Gemeindezentrum der Kreuzkirche ist »wirklich täglich was los«, erzählt Mimi Böckmann, hauptamtliche Koordinatorin der »Plattform lebenswert« in dem Reutlinger Stadtviertel. Ob Filmabende, Fotogruppen oder ein Häkelcafé: Böckmann und über 200 Ehrenamtliche verknüpfen mit der Initiative der Evangelischen Kirchengemeinde Reutlingen Süd seit zehn Jahren die Menschen in der Gegend miteinander und schaffen, wie die Koordinatorin es nennt, »einen Beziehungswohlstand.«

Die insgesamt 70 Projekte, die aktuell zeitgleich unter dem Mantel von »lebenswert« laufen, entstehen aus den Wünschen und Ideen von Anwohnern wie Albrecht Ebertshäuser. Der Pfarrer im Ruhestand ist Teil der »Tablet-Gruppe«, die Menschen beibringt, wie sie digitale Geräte im Alltag nutzen können. »Es geht für uns vor allem darum, die Älteren nicht alleine zu lassen«, erklärt das »lebenswert«-Urgestein. »Zu sehen, wie viel Freude das den Menschen bereitet, macht einen selbst unglaublich glücklich.«

»Ehrenamt ist ein Geben und Nehmen«

Diese beidseitige Freude ist für Mimi Böckmann das Erfolgsrezept des Projekts: »Wir haben von unseren Ehrenamtlichen maximales Engagement, weil es um ihre Herzensprojekte geht«, so die Koordinatorin. »Statt nach Leuten zu suchen, die bestimmte Jobs übernehmen, fragen wir, worauf die Menschen hier Lust haben«, berichtet Gabriele Blum-Eisenhardt, die als ehrenamtliche Helferin den Besuchsdienst und das »Abendsingen« unterstützt. Hier trifft sie sich regelmäßig zum Gespräch mit älteren Menschen, hört zu oder singt Lieder für die Bewohner des Seniorenzentrums am Markwasen. »Das sind meist nur ein bis zwei Lieder und trotzdem sind die Leute überglücklich, wenn wir kommen«, erzählt die ehemalige Sozialpädagogin, »so etwas macht das Ehrenamt aus: Es ist ein Geben und Nehmen.«

Die Nähwerkstatt gehört zu den beliebtesten Projekten im hinteren Ringelbachgebiet. Foto: privat Die Nähwerkstatt gehört zu den beliebtesten Projekten im hinteren Ringelbachgebiet. Foto: privat

Auch Chimuanya »Chichi« Golda Ifezuruoha aus dem »hinteren Ringelbach« kommt ins Schwärmen, wenn sie über ihr Herzensprojekt spricht. Die gelernte Schneiderin aus Nigeria leitet seit 2023 eine Nähwerkstatt im Begegnungs- und Integrationszentrum (BEGIZ) in der Hans-Reyhing-Straße. »Wir haben damals mit zwei Nähmaschinen angefangen«, erinnert sie sich, heute sind es 21 gespendete Geräte. Ob erfahrene Schneider oder Kinder, die das Handwerk lernen möchten: Die Nähwerkstatt soll ein Sammelpunkt für Menschen sein, wo Lebenssituation, Religion oder Herkunft keine Rolle spielen. Das war nicht immer selbstverständlich, berichtet Ifezuruoha: »Als ich vor 13 Jahren hergezogen bin, kannte ich kaum jemanden in der Nachbarschaft. Heute erkennen mich die Menschen im Bus oder auf der Straße. Man spürt richtig, wie sich das verändert hat.«

Für Gabriele Blum-Eisenhardt (von links), Chichi Ifezuruoha, Albrecht Ebertshäuser und Mimi Böckmann ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Foto: Emanuel Chatzis Für Gabriele Blum-Eisenhardt (von links), Chichi Ifezuruoha, Albrecht Ebertshäuser und Mimi Böckmann ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Foto: Emanuel Chatzis

Im »hinteren Ringelbach« haben Menschen der unterschiedlichsten Kulturen ihr Zuhause. Meist gab es wenig bis gar keinen Kontakt zum Gemeindeteil um die Kreuzkirche. »Uns war klar, dass wir da andere Initiativen brauchen als in unserer Gegend mit den typischen Einfamilienhäusern«, erzählt Gabriele Blum-Eisenhardt. Und wie bekommt man die Bewohner am einfachsten zusammen? Mit einem Nachbarschaftsfest. Vor zwei Jahren rief das »lebenswert«-Team das Projekt »Hallo Nachbarn« ins Leben, in dem speziell die Wünsche der Bewohner im hinteren Viertel umgesetzt werden sollen. Beim damaligen ersten Straßenfest entstand auch Ifezuruohas Idee ihrer Nähwerkstatt, als sie den Veranstaltern des Festes ihre Wohnung als Stromquelle überließ.

»Ich habe hier eine Familie gefunden«

Nur zu gerne geben die Ehrenamtlichen etwas aus dem eigenen Besitz für die Stiftung ab - besonders ihre Zeit. »Die meisten von uns sind im Ruhestand, das macht es einfacher«, erklärt Albrecht Ebertshäuser, den die Entwicklung des Projekts noch immer zum Staunen bringt: »Es ist unglaublich, wie groß das hier geworden ist«, sagt er stolz, »das hätten wir uns früher nie vorstellen können.« Auch Abendsängerin Gabriele Blum-Eisenhardt spürt, »wie jeder das Gefühl hat, dass hier alles möglich ist.« Für Chichi Ifezuruoha entsteht aus dieser gemeinsamen Leidenschaft der »lebenswert«-Helfer sogar etwas noch größeres. Sie hat Menschen kennengelernt, auf die »ich mich immer verlassen kann, und ich habe hier eine Familie gefunden.« (GEA)