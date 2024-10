Beate Armbruster ist freie Fotografin in Reutlingen. Sie erzählt, wie sie von der Pädagogik zur Fotografie kam, was das Besondere an Porträts ist und wieso ihre Kunden auch manchmal weinen.

Normalerweise ist Beate Armbruster nur hinter der Kamera zu sehen. Seit 18 Jahren ist sie in Reutlingen als freie Fotografin tätig. Foto: Steffen Schanz Normalerweise ist Beate Armbruster nur hinter der Kamera zu sehen. Seit 18 Jahren ist sie in Reutlingen als freie Fotografin tätig. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.