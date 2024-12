Wie der neue Reutlinger Handarbeitszirkel Gutes tut

Im Kreise Gleichgesinnter handarbeitend Gutes tun: Das hat sich die Initiatorin eines noch jungen Zirkels, Gabriele Hoyh (am Kopfende des Tisches), vorgenommen und damit auch bei anderen Frauen einen Nerv getroffen. Foto: Frank Pieth Im Kreise Gleichgesinnter handarbeitend Gutes tun: Das hat sich die Initiatorin eines noch jungen Zirkels, Gabriele Hoyh (am Kopfende des Tisches), vorgenommen und damit auch bei anderen Frauen einen Nerv getroffen. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.