Wie der Alltag beim Reutlinger Rettungsdienst aussieht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In diesen Klamotten will niemand im Sommer arbeiten. Doch der Rettungsdienst muss es. Schwer kleben orange Einsatzjacke und Hose luftdicht auf dem Körper, während die Füße in Sicherheitsstiefeln wie Kochtöpfen stecken. Die Sauna am Leib ist besonders unpassend, weil es deutlich mehr Blaulichteinsätze gibt, wenn die Sonne sticht. Hohe Temperaturen sorgen für viele Notrufe. Während vor allem ältere Menschen vergessen zu trinken, was sie lebensbedrohlich austrocknet, setzen sich Jugendliche gerne der knalligen Hitze aus, bis der Sonnenstich kommt. Ihnen helfen die Frauen und Männer der Reutlinger Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Steinenberg. Was die Lebensretter leisten, nötigt einem höchsten Respekt ab.

»Die Wache platzt aus allen Nähten«

Was Rettungskette und Alltag auf der Wache wirklich bedeuten, erklärt Felix Hipp als einer der beiden Wachleiter. Er sitzt in einem schmucklosen Büro. Im Erdgeschoß befinden sich Aufenthaltsräume, die für die rund 20 hier tagsüber diensthabenden Menschen sparsam bemessen sind. Ein Tisch, einige Stühle, zwei Schwingsessel – mehr ist da nicht zu holen. Winzig auch Umkleiden und Küchenecke. »Die Wache platzt aus allen Nähten. Sie ist viel zu klein«, stellt Hipp sachlich fest. Das Rote Kreuz will seit Jahren neu bauen und wünscht sich eine Förderung durch das Land. Seit diesem Jahr gibt es Klimaanlagen, zuvor waren die Etagen ganz unten im Schwesternwohnheim an Sommertagen überhitzt.

Zwischendurch Pause im viel zu kleinen Aufenthaltsraum. Oft genug sind Rettungskräfte aber pausenlos unterwegs. Foto: Stephan Zenke Zwischendurch Pause im viel zu kleinen Aufenthaltsraum. Oft genug sind Rettungskräfte aber pausenlos unterwegs. Foto: Stephan Zenke

Gearbeitet wird rund um die Uhr in zwei Schichten, Personalwechsel ist jeweils morgens um 6 Uhr. »Wir sind direkt an die Leitstelle angebunden. Der Disponent nimmt dort den Notruf entgegen, entscheidet über das geeignete Rettungsmittel und alarmiert dann direkt das Fahrzeug.« Reicht ein Rettungswagen mit hochqualifizierten Notfallsanitätern – das ist ein Beruf mit dreijähriger Ausbildung – oder wird zeitgleich auch der Notarztwagen mit rausgeschickt? Im Fall des älteren Herren schickt die Leitstelle beides.

»An heißen Tagen fahren wir vermehrt zu Älteren«

Die Piepser der Rettungswagenbesatzung gehen los. Drei solche Fahrzeuge stehen in der Garage am Steinenberg, dazu zwei Notarztwagen. Nach wenigen Augenblicken geht es los. Vanessa Barth sitzt am Lenkrad des Mercedes Sprinter, chauffiert das ausladende Fahrzeug zügig und sicher durch den Stadtverkehr. Mit ihr ist Notfallsanitäter Aaron Maisch unterwegs. Das Tatü-Tata und die blauen Lichter müssten eigentlich alle Autofahrer dazu bewegen zügig Platz zu machen. Tun sie aber keinesfalls. Schon bei der Alarmierung hat die Besatzung wesentliche Informationen zum Notfall aus der Leitstelle erhalten: Der ältere Herr ist am Tisch ohnmächtig geworden, reagiert nicht mehr. Das lässt das Schlimmste vermuten und es wäre auch bei Hitze ganz typisch.

Mit Blaulicht chauffiert Vanessa Barth den Rettungswagen sicher durch den dichten Stadtverkehr. Manche Autofahrer machen keinen Platz. Foto: Stephan Zenke Mit Blaulicht chauffiert Vanessa Barth den Rettungswagen sicher durch den dichten Stadtverkehr. Manche Autofahrer machen keinen Platz. Foto: Stephan Zenke

»Man merkt an den heißen Tagen, dass wir vermehrt zu älteren Mitbürgern fahren«, erklärt Wachleiter Hipp. Ob’s der Klimawandel ist? »Da bin ich mir unsicher«, sagt er. Gewiss ist ein Grund die wachsende Zahl höchstbetagter Menschen, »und manchmal wird nicht so nach den Leuten geguckt«. Bei allen diesen Personen könne könne man eines beobachten: »Wenn die den Tag über zu wenig trinken, sind die abends platt«. Oder besser gesagt ausgetrocknet mit stehenden Hautfalten. Der übliche Notruf höre sich dann so an: »Meine Mutter ist komisch, spricht komisch, reagiert nicht auf Ansprache wie wir es kennen«.

»Nach einer Infusion ist er wieder aufgewacht«

Glücklicherweise kann der Rettungsdienst solchen Hitzeopfern schnell helfen. »Neulich hatte ich in der Nachtschicht einen Einsatz in einem Pflegeheim. Da saß ein Senior bewusstlos in seinem Zimmer. Nach körperlicher Untersuchung haben wir ihm eine Infusionslösung angehängt. Nach 500 Millilitern ist er aufgewacht, nach einem weiteren Beutel war er wieder so wie ihn Angehörige und Pflegekräfte kannten«. Was für ein Fall steckt hinter dem Notruf jetzt?

»Bei Sonnenstich helfen Schatten und Kühlung«

Kurz vor dem Einsatzort treffen sich Rettungswagen und Notarztfahrzeug, umfahren schwungvoll eine Baustelle und treffen vor dem Haus des Ohnmächtigen ein. Alle arbeiten zügig. Mit einem Griff wandern die Rucksäcke mit der Ausrüstung auf die Schultern, geht’s ab die Treppe hoch ins Wohnzimmer. Schockiert steht die Frau neben ihrem Mann, der glücklicherweise schon wieder bei Bewusstsein ist. Seine Antworten sprechen für eine gewisse Verwirrtheit.

Der ältere Herr kommt zu weiteren Untersuchungen in die Notaufnahme. Foto: Stephan Zenke Der ältere Herr kommt zu weiteren Untersuchungen in die Notaufnahme. Foto: Stephan Zenke

»Wissen Sie, dass Sie ohnmächtig waren«, fragt der Mediziner. Der Patient verneint. »Haben Sie Sternchen gesehen?«. Nicht direkt, meint der Herr. Während Gerätschaften zur Überwachung der Vitalfunktionen am Körper des Mannes angeschlossen und Zugänge für Medikamente gelegt werden, prüft der Notarzt ob der Mensch vor ihm einen Schlaganfall erlitten haben könnte. Augen schließen, Hände heben, mit einem Finger auf die Nasenspitze fassen und so weiter. Klappt alles, was gut ist. »Wir würden Sie mit ins Krankenhaus nehmen, damit die Ursache für Ihre Ohnmacht gefunden wird«, meint der Notarzt schließlich.

Der alte Mensch ist gut versorgt. Gut beraten wären am anderen Ende des Lebensalters Jugendliche im Freibad. »Sonnenstich gibt’s auch. Das sind eher die jungen Menschen, die ohne geeigneten Sonnenstich den Tag auf der Wiese verbringen«, sagt Wachleiter Hipp, »bei Sonnenstich helfen Schatten, Ruhe und Kühlung.« (GEA)

www.drk-reutlingen.de