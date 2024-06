Nach Gönningen kommt auch aus Ohmenhausen ein klares Votum gegen mögliche Windkrafträder auf der örtlichen Markung: Acht von neun Räten sprachen sich in der jüngsten Sitzung dagegen aus. Warum das Gremium skeptisch ist und was der einzige Befürworter befürchtet.

Noch Luft nach oben: Die Planungsoffensive erneuerbare Energien stößt in den Stadtbezirken, auf deren Markung Windräder errichtet werden könnten, auf Widerstand. Foto: Agostime/dpa Noch Luft nach oben: Die Planungsoffensive erneuerbare Energien stößt in den Stadtbezirken, auf deren Markung Windräder errichtet werden könnten, auf Widerstand. Foto: Agostime/dpa

