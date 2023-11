Die Firmenzentrale befindet sich in der Römerstraße 84 in Pfullingen. Foto: Pieth

Pfullingen.»Werte pflegen – Werte erhalten«: Das ist das Motto von Berati Karakaya, geschäftsführender Inhaber von Karakaya Gebäudedienste, einem mittelständischen Handwerksbetrieb mit inzwischen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jährlich mehr als 3.000 Aufträgen aus der gesamten Region Neckar-Alb.

Seit Kurzem befindet sich die Firmenzentrale in der Römerstraße 84 in Pfullingen. »Das Objekt mit seinen 850 Quadratmetern war wie maßgeschneidert für uns«, begründet seine Frau Serpil Karakaya, angehende Meisterin im Gebäudereinigungshandwerk, die Investition in das erste eigene Firmengebäude. Ihr ältester Sohn Ercan Yamic Karakaya ist seit sechs Jahren Betriebsleiter und Bilanzbuchhalter IHK; ihr jüngster Sohn Umutcan Karakaya Junior engagiert sich als Auszubildender im Gebäudereinigungshandwerk im Unternehmen.

Denn was ursprünglich als Gebäudereinigung für private und gewerbliche Unternehmen 2005 gestartet war, hat sich aufgrund entsprechender Nachfragen zu einem Serviceunternehmen mit einer breiten Palette an Dienstleistungen entwickelt. Zum Portfolio gehört neben der Unterhalts- und Glasreinigung vor allem der besonders stark nachgefragte Hausmeisterservice inklusive Grün- und Gartenpflege: »Wir betreuen ganze Wohngebiete in Reutlingen«, verdeutlicht Ercan Yamic Karakaya den Stellenwert dieser Sparte.

Auch gerüstet für Spezialaufträge

Auch für Spezialaufträge wie etwa die Baureinigung oder die Graffiti-Entfernung sind die Karakaya Gebäudedienste gerüstet. Die Glasreinigung auf Basis der Osmose-Technik kann dank entsprechenden Equipments vom Boden aus über mehrere Stockwerke hinweg erfolgen. Neben Kunden aus dem gewerblichen Bereich versteht sich die Firma auch weiterhin als Ansprechpartnerin für Privatkunden – etwa dann, wenn es darum geht, regelmäßig und zuverlässig die Kehrwochenpflichten inklusive Garten- oder Winterdiensten zu übernehmen.

»Wir garantieren unseren Kunden vollste Zufriedenheit durch Transparenz und Nachverfolgbarkeit aller unserer Dienstleistungen«, formuliert Ercan Yamic Karakaya. »Dass wir dieses Unternehmensziel erreichen, zeigen uns die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die Tatsache, dass uns einige Kunden seit unserer Firmengründung die Treue halten. Unsere Kunden schätzen, dass wir sie vom Erstkontakt über die Konzepterstellung, bei der die Kundenwünsche im Mittelpunkt stehen, laufend persönlich betreuen. Wir legen sehr großen Wert auf das persönliche Gespräch und überprüfen regelmäßig unaufgefordert unsere Leistungen. Wir sind zu einem starken Partner herangewachsen, vergessen dabei aber nie, wie wichtig dabei auch Werte wie Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen sind«.

Das Ehepaar Berati und Serpil Karakaya (Bildmitte) mit ihren Söhnen Ercan Yamic Karakaya (links) und Umutcan Karakaya Junior. Foto: Pieth Das Ehepaar Berati und Serpil Karakaya (Bildmitte) mit ihren Söhnen Ercan Yamic Karakaya (links) und Umutcan Karakaya Junior. Foto: Pieth

Erster Standort in Betzingen

Darauf legte schon Firmengründer Berati Karakaya großen Wert. Er sammelte 15 Jahre lang als Gebäudereiniger im Angestelltenverhältnis Erfahrungen in der Branche, ehe er 2005 den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Erster Firmenstandort war in Betzingen. Aufgrund einer stetigen Expansion seines Unternehmens vollzog sich 2013/2014 der Umzug in die Heppstraße. Ab 2020 war dann die Georg-Friedrich-Händel-Straße 118 neue Firmenadresse. Doch schon bald darauf wurden auch diese angemieteten Räumlichkeiten zu eng für Verwaltung, Sozialräume, Lager und den stetig wachsenden Fuhrpark. Der Umzug ins eigene Firmengebäude in der Pfullinger Römerstraße hat nun diese Probleme gelöst.

Die Familie Karakaya weiß aus eigener Erfahrung, wie anstrengend die professionelle Reinigung ist. »Ein optimales Reinigungsergebnis setzt sich zusammen aus mechanischer Bearbeitung und dem Faktor Zeit«, erklärt Ercan Yamic Karakaya. »Chemikalien haben bei uns aus Gründen der Nachhaltigkeit nur einen kleinen Anteil. Gerne testen wir in der Firmenzentrale auch immer wieder umweltverträglichere Innovationen auf ihre Praxistauglichkeit«.

Vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägt ist auch die papierlose Abwicklung aller Informationen und Prozesse komplett auf digitalem Weg: »Das macht uns zugleich schneller im Tun und im Handeln, was ganz direkt unseren Kunden zugutekommt«, erklärt der Betriebsleiter. Zudem kann er mit digitaler Unterstützung die täglichen Routen mit maximaler Effizienz planen – ein weiterer aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Jährlich 3.000 Aufträge in der Region Neckar-Alb: Mit digitaler Unterstützung lassen sich die täglichen Routen mit maximaler Effizienz und damit sehr nachhaltig planen Foto: Pieth Jährlich 3.000 Aufträge in der Region Neckar-Alb: Mit digitaler Unterstützung lassen sich die täglichen Routen mit maximaler Effizienz und damit sehr nachhaltig planen Foto: Pieth

Mitarbeiter als wertvollste Ressource

Die Firma Karakaya Gebäudedienste ist Mitglied im Bundesinnungsverband der Gebäudereinigung. »Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource«, erklärt Ercan Yamic Karakaya. »60 bis 70 Prozent von ihnen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt; wir bezahlen mindestens den Tariflohn und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber hinaus viele verschiedene Sozialleistungen«.

Wichtig ist der Familie Karakaya auch die Gesundheit ihrer Beschäftigten, die von Anfang an lernen, ihre Tätigkeiten so rückenschonend wie nur möglich auszuführen. Bei schwierigen Aufgaben steht ihnen ein erfahrener Kollege zur Seite; nicht selten ist das sogar der Firmengründer selbst, der inzwischen mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung hat.

Auch seine Frau hat den Beruf von der Pike auf gelernt und steht kurz vor ihrem Meisterabschluss. »Es ist zwar in unserem Handwerkszweig nicht vorgeschrieben, aber ich wollte den Meister machen, um unsere künftigen Nachwuchskräfte qualifiziert ausbilden zu können«, erklärt Serpil Karakaya diesen Schritt. (gw)

Römerstraße 84 | 72793 Pfullingen | Tel. 0 71 21-6 63 57 I www.gebaeudereinigung-karakaya.de