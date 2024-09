Ende November schließt die Reutlinger Breuninger-Filiale. Was passiert danach mit dem Gebäude? Wie ist die Stadt involviert? Und was ist dran am Gerücht, dass die Biosphärenmanufaktur »M59« dort einziehen will? Eine Spurensuche.

Das Breuninger-Gebäude am Reutlinger Marktplatz: Ende November gehen hier erstmal die Lichter aus. Foto: Frank Pieth Das Breuninger-Gebäude am Reutlinger Marktplatz: Ende November gehen hier erstmal die Lichter aus. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.