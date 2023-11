Wer hat die schönste Hütte auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt?

Carola Rau, Friedel Kehrer-Schreiber, Regine Vohrer und Birgit von Vacano (von links) mit der Siegerin Hildegard Hildenbrand (vorne), deren Hütte aus Sicht der Jurorinnen am schönsten dekoriert ist.

REUTLINGEN. Fast 60 Hütten sind seit einer Woche in der Wilhelmstraße aufgebaut und weitere 17 im Bürgerpark. Welche ist nun aber die Schönste? Um dies zu entscheiden, stellt Regine Vohrer als einstige Mitorganisatorin des Marktes alle Jahre eine Jury zusammen, die sich gemeinsam auf einen Rundgang über den Markt begibt. In diesem Jahr waren es Regine Vohrers drei Mit-Gemeinderätinnen Carola Rau, Friedel Kehrer-Schreiber und Birgit von Vacano, die die Qual der Wahl hatten.

Die drei Damen nahmen es dabei sehr genau mit ihrer Auswahl. Nicht nur schön und kreativ sollte die Budengestaltung sein, sondern auch stimmig - will heißen: passend zur Adventszeit. »Witzig«, hieß es da beispielsweise an einem Stand, »aber leider überhaupt nicht weihnachtlich«. Die nächste Hütte wiederum erfüllte zwar das Kriterium »weihnachtlich«, aber für einen Platz auf dem Treppchen reichte es trotzdem nicht - »zu überladen«, so das Urteil der Jury.

Begeisterung machte sich natürlich auch immer wieder breit: »Die meisten machen sich wahnsinnig viel Mühe«, betonten die Jurorinnen. Platz 3 belegte der Süßwarenstand mit den Seifenblasen pustenden Weihnachsteddybären auf dem Dach, »einfach ein Blickfang«, so die Begründung. Auf Platz zwei schaffte es die Bude mit Spezialitäten aus der Toskana von Teca Toscana, »die ist total in sich stimmig«. Und der erste Platz ging an »Spiel und Kunst« mit handgefertigten Holzwaren aus dem Schwarzwald. Der Stand, den Hildegard Hildenbrand aus Ödenwaldstetten gemeinsam mit einer Kollegin betreibt, sei »passend und stimmungsvoll, gleichzeitig aber schlicht«. Diese drei Gewinner konnten sich über einen Zuschuss zur Deko freuen. (awe)