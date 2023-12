Weniger offene Stellen in Reutlingen und der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der regionale Arbeitsmarkt zeigte sich im vorletzten Monat des Jahres 2023 konstant. Exakt 10.691 Menschen waren laut einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit im Oktober in der Region arbeitslos gemeldet. Damit ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen in der Region im November zwar um 65 gestiegen, an der Arbeitslosenquote im Agenturbezirk ändert dieser geringe Zuwachs allerdings nichts: Sie lag im November wie schon im Vormonat bei 3,6 Prozent.

Oliver Kerl, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen, wirbt vor allem – aber nicht nur – bei Jugendlichen und Berufseinsteigern für den Beginn einer Ausbildung: »Vor allem für Langzeitarbeitslose und Arbeitsuchende ohne Ausbildung wird es zunehmend schwieriger, eine Arbeitsstelle zu finden. Eine abgeschlossene Berufsausbildung wird daher immer wichtiger.« Auch wenn das Ausbildungsjahr bereits im September begonnen habe, sei ein verspäteter Einstieg manchmal möglich.

Ebenfalls leicht angestiegen ist die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung. 2,9 Prozent mehr waren es im November im Vergleich zum Vormonat – trotz oftmals guter Qualifikation. Am Sonntag, 3. Dezember, ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung.

Menschen mit Behinderungen

Er soll das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen stärken. Sie profitieren nach Angaben der Agentur für Arbeit nicht in gleichem Maße von guten Arbeitsmarktentwicklungen wie alle anderen Arbeitslosen. »Anteilig finden sich bei arbeitslosen schwerbehinderten Menschen mehr Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung als bei nicht-schwerbehinderten Arbeitslosen«, erklärt Oliver Kerl. »Bei allen sichtbaren Anstrengungen wünschen wir uns einen noch inklusiveren Arbeitsmarkt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können wir dabei fördern, etwa mit Eingliederungszuschüssen oder einer Arbeitsplatzausstattung.«

Lage in Reutlingen und Tübingen

Im November wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit 698 Stellenangebote neu gemeldet, das waren 58 weniger als im Vormonat. Der Gesamtbestand liegt nun bei 3.788 Stellenangeboten, das sind 114 (2,9 Prozent) weniger als im Oktober. Seit Jahresbeginn wurden 10.296 offene Stellen gemeldet, 14,9 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitpunkt.

Insgesamt waren im Landkreis Reutlingen im November 6.546 Menschen (plus 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen, davon waren 2.420 (plus 8,9 Prozent) bei der Agentur für Arbeit und 4.126 (plus 10,8) beim Jobcenter gemeldet. Im Landkreis Tübingen waren im November 4.145 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 6,0 Prozent gegenüber Vorjahr), 1.773 von ihnen waren bei der Arbeitsagentur in Betreuung (plus 10,9 Prozent gegenüber Vorjahr) und 2.372 (plus 2,6 Prozent gegenüber Vorjahr) beim Jobcenter.

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im November bei 3,6 Prozent (Vorjahr 3,4 Prozent). (GEA)