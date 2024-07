Welche Konzerte kommende Woche in Reutlingen geboten sind

Joe Vox kommt am Montag in den Pappelgarten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag, 15. bis 18. Juli, können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Es gibt unzählige Songs, die Wasser in irgendeiner Form zum Gegenstand haben. Einer Auswahl dieser Songs widmet sich der Reutlinger Sänger und Gitarrist in diesem speziellen Programm. Am Montagabend, 15. Juli, um 19.30 Uhr kommt Joe Vox solo in den Pappelgarten.

Singer/Songwriter-Slam. Während bei »Poesie & Pommes« reine WortkünstlerInnen auf der Bühne stehen, stellen sich hier bis zu acht Singer-Songwriter einem Musikerwettstreit. Das Poesie & Pommes Spezial findet am Mittwoch, 17. Juli, 18 Uhr, im Echaz-Hafen-Biergarten statt. (jüsp/pr)