Welche Konzerte am Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Werner Dannemann & Calo Rapallo. Die eingeschworenen Vollblutmusiker spielen Blues, Rockklassiker und verborgene Songs aus fünf Jahrzehnten, in denen das Genre gegründet und stets weiterentwickelt wurde. Die beiden Bluesrecken kommen am Sonntag, 25. August, 12.30 Uhr, in den Pappelgarten.

Tübingen

Joy Denalane. Auch ihr neues Album »Willpower«, das die in Berlin lebende Sängerin am Freitag, 23. August, 20.30 Uhr, auf der Sudhaus-Waldbühne vorstellt, legt den Fokus auf die unbändige Intensität der Soul-Ära Ende der 60er-Jahre, der Joy Denalane ihre Inspiration verdankt.

Meidelstetten

Skarbone 14. Knackige Grooves, fetter Sound und engagierte französische Texte: Das ist die belgische Ska-Kapelle Skarbone, die am Freitag, 23. August, 21 Uhr, beim Kick- und Musikfeschd im großen Zelt beim Adler für eine postmoderne Mixtur der Kulturen sorgt.

Wisecräcker und Tumult. Auch am zweiten Abend beim Kick- und Musikfeschd steht zunächst der Ska im Mittelpunkt. Wisecräcker aus Hanover bietet am Samstag, 24. August, 20 Uhr, im Adler-Zelt deftigen Ska-Punk. Danach ist die Techno-Marching-Band Tumult mit Electro-Swing, Brass und Dancehall am Start. (jüsp/pr)