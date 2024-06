Welche Konzerte kommende Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Epic. Schon in frühester Kindheit hatte Joe Vox seinen ersten musikalischen Kick mit »Shine On You Crazy Diamond« und seitdem hat ihn die Musik von Pink Floyd nie wieder wirklich losgelassen. Am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr stellt Vox sein neues Tribute-Programm mit seiner fünfköpfigen Band im Pappelgarten vor.

Entre Mundos. Das argentinische Quartett hat sich zum Ziel gesetzt, die meistgetanzten Stile der Milongas wie Di Sarli, Troilo, Lomuto, Biagi, Tanturi, Fresedo und andere nachzubilden und sie an den modernen Klang der Popmusik anzupassen. Am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Klaus Zeh & Adeline. Die Gedichte und Lieder des Abends entführen in geheimste Winkel der Musiklandschaft. Aus Rock, Pop und Folk schürft das Duo Songs, die bissig, humorvoll, wortgewandt, charmant und geistreich sind. Am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, beim Lagerfeuerabend im Sudhaus Waldbiergarten.

Tübinger Song Slam. Vier Musiker treten am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. (jüsp/pr)