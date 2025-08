Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Pauline Ruhe und Christoph Neuhaus spielen am Donnerstag im Sudhaus-Waldbiergarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Charly & Friends. Due Musiker und Sänger Karl-Heinz Mayer, Wolfgang Schneider und Paul Lawall interpretieren Songs bekannter Musikgrößen und Rock-, Blues-, Reggae-, Country- und Pop-Oldies aus den 60er- und 70er-Jahren. Am Montagabend um 19.30 Uhr spielen sie im Pappelgarten.

FunQ & The Silverhorns. Die großformatige Band aus Stuttgart liefert tanzbaren Soul und Discosound und ist für ihre energiegeladenen Konzertabende bekannt. Am Donnerstag, 7. August, 19.30 Uhr, treffen im Pappelgarten Kool & the Gang auf Simply Red und Donna Summer auf Joe Cocker.

Tübingen

Pauline Ruhe & Christoph Neuhaus. Pauline Ruhe ist Jazzsängerin aus Tübingen, Christoph Neuhaus Gitarrist aus Stuttgart. Zusammen spielen sie jazzig angehauchte Stücke, die zwischen Tradition und Zeitgeist oszillieren und die sie am Donnerstag, 7. August, 20 Uhr, im Sudhaus-Waldbiergarten vorstellen. (jüsp/pr)