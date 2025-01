Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die chilenische Rockband Frank’s White Canvas kommt am Montag ins franz.K.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und der Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Frank’s White Canvas. Die 2014 von Karin Aguilera (Gesang/Gitarre) und Francisca Torés (Schlagzeug) gegründete Alternative-Rockband aus Chile macht treibenden Rock im Stil von Placebo, My Chemical Romance und Twenty One Pilots. Am Montag, 27. Januar, um 20 Uhr kommt die Band ins franz.K.

Joe Späth. Von CCR, den Stones über Queen oder Oasis bis hin zu Songs von Ed Sheeran, George Ezra und Kings of Leon reicht sein Repertoire. Der Stuttgarter Rockgitarrist und Sänger ist am Montag, 27. Januar, 20 Uhr, im Pappelgarten solo und bei freiem Eintritt am Start.

Katie Freudenschuss. Eine Frau, ein Flügel und feine Beobachtungsgabe. Wer die preisgekrönte Entertainerin schon mal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine abwechslungsreiche Mischung sind aus eigenen Songs, Stand-up und Improvisationen. Am Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr, im franz.K.

Rock Session. Am Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

The Doctorella + Daniel Benyamin. Das Quartet bietet eine Melange aus Noise-Rock, Dream-Pop-Songs, indie-grundiertem Glitterschmetterfolk und synthie-deepen Sounds, die mit R'n'B flirten. Am Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr, präsentiert die Berliner Band ihre rumpelnden Indieperlen in der Sudhaus Peripherie.

The Doctorella und Daniel Benyamin spielen am Mittwoch in der Sudhaus Peripherie. Foto: REICHSTEIN The Doctorella und Daniel Benyamin spielen am Mittwoch in der Sudhaus Peripherie. Foto: REICHSTEIN

Idle Moments. Im Jazz des US-amerikanischen Saxofonisten Nikita Sipiagin sind die amerikanisch–russischen Wurzeln des Bandleaders, aber auch Einflüsse der Mitspieler und deren Heimatadressen Spanien, Australien und Belgien zu hören. Das Quintett spielt am Mittwoch, 29. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)