Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Singer/Songwriter-Slam. Während bei »Poesie & Pommes« reine Wortkünstler auf der Bühne stehen, stellen sich hier bis zu fünf Singer-Songwriter einem Musikerwettstreit. Das Poesie & Pommes-Spezial findet am Dienstag, 21. Januar, 20 Uhr, im franz.K statt.

Marc Copland Duo. Sie spielen Eigenkompositionen und selten gehörte Jazzklassiker, die unter den Händen des US-Pianisten Marc Copland und des Schweizer Bassisten Daniel Schläppi eine ganz eigene Prägung bekommen. Am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, kommt das renommierte Jazzduo in den Pappelgarten.

Das Marc Copland Duo mit Marc Copland und Daniel Schläppi kommt am Donnerstag in den Pappelgarten. Foto: JOEL SCHWEIZER Das Marc Copland Duo mit Marc Copland und Daniel Schläppi kommt am Donnerstag in den Pappelgarten. Foto: JOEL SCHWEIZER

Pierre Omer's Swing Revue. Der in London als Sohn eines indischen Vaters und einer Schweizer Mutter geborene Gitarrist und Sänger und seine Band katapultieren mit ihrem Swing der 30er- und 40er-Jahre direkt in einen Ballsaal voller Außenseiter und Ganoven. Am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, im franz.K.

Tübingen

Jam Session. Der Gitarrist Bernd Huber und seine Kollegen Tobias Fritzen (Bass) und Sebastian Corrinth (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 22. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)