Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Reutlinger New-Wave-Band Die Alten spielen am Donnerstag im franz.K.

REUTLINGEN. Von Dienstag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Die Alten & The Minimal Trees. Die New-Wave-Band aus Reutlingen existierte von 1982 bis 1984, wurde 2013 reaktiviert und 2023 vom Duo zum Trio erweitert. Am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, stellt das Trio sein neues Programm im franz.K vor. Die Post-Punk-Band The Minimal Trees spielt im Vorprogramm.

Tübingen

Jam Session. Die Jazzmusiker Cornelius Schwarz (Bass), Joachim Scheu (Piano) und Markus Fiederer (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend zum gemeinsamen Jammen ein . Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 8. Januar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)