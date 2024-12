Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Gitarrendou Katrin Klingeberg und Sebastián Montes kommt in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Jahresendfiguren. Allgemein bekannte Weihnachtslieder neu und fetzig arrangiert, in etlichen Stilrichtungen der Popularmusik rockig interpretiert und in einer unterhaltsamen Liveshow präsentiert. Das erwartet die Besucher am Montag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im franz.K.

Katrin Klingeberg & Sebastián Montes. Mit »Canción y Danza« präsentiert das preisgekrönte Gitarrenduo eine Reise durch verschiedene Epochen und Kulturen. Ein Hauch von Flamenco, südamerikanische Lieder und Tangos stehen am Montag, 23. Dezember, 20 Uhr, im Pappelgarten auf dem Programm.

Rock Session. Am Donnerstag, 26. Dezember, 20 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Weihnachts-Jazz-Jam. Obligatorisch, und das seit Jahrzehnten, ist der Weihnachtsjazz am Donnerstag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Der Abend ist stets für Überraschungen gut, da nie sicher ist, welche Musiker auf der Bühne stehen werden.

Tübingen

VEB Kunstblume. Es gibt auf dieser Welt lieb gewonnene Gewohnheiten, zum Beispiel das früher alljährliche Tübinger »Zwischen-den-Jahren-Konzert« der Chansonband VEB Kunstblume. Mit nahezu unveränderlichem Programm spielen die drei smarten Boys am Donnerstag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)