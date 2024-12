In dieser Woche gibt es in Reutlingen und der Region eine ganze Reihe von Live-Auftritten verschiedener Bands und Künstler. Eine Übersicht über Pop-, Rock- und Jazzkonzerte.

Die irische Sängerin Amy Montgomery kommt am Donnerstag mit ihrem Drummer Michael Mormecha in den Pappelgarten. Foto: PR Die irische Sängerin Amy Montgomery kommt am Donnerstag mit ihrem Drummer Michael Mormecha in den Pappelgarten. Foto: PR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.